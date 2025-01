Μελάνια και Τραμπ, νέοι: Το viral vintage κλιπ με τον Μπάρον από το 2006

Ένα βίντεο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα από το 2006 για το «The Apprentice» δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια σε μια τρυφερή στιγμή. Το vintage κλιπ -το οποίο προβλήθηκε πριν από την πρεμιέρα μιας σεζόν για το σόου- ξεκινά με τον Τραμπ να κάθεται σε μια λευκή Rolls Royce Corniche, έξω από μια επιβλητική παραθαλάσσια έπαυλη. Καθώς βγαίνει από το όχημα, η Μελάνια, φορώντας μια κομψή ροζ πουκαμίσα και ασορτί μεταξωτό μαντήλι στο κεφάλι, κατεβαίνει τις σκάλες κρατώντας στην αγκαλιά της τον Μπάρον τυλιγμένο σε κουβέρτα, που δεν φαίνεται να είναι παρά μόνο μερικών μηνών.

«Ο μπαμπάς έρχεται σπίτι! Πες γεια, μπαμπά!», ακούγεται να λέει η Μελάνια καθώς ο Τραμπ πλησιάζει την οικογένειά του και χαιρετά τη σύζυγό της λέγοντάς της «γεια σου, αγάπη μου». «Γεια σου, αγάπη μου, καλώς ήρθες στο σπίτι», τον καλωσορίζει η Μελάνια και στη συνέχεια ανταλλάσσουν ένα φιλί. Στη συνέχεια, ο Τραμπ απευθύνεται στην κάμερα και ξεκινά τον μονόλογό του για το «The Apprentice».

“Daddy is coming home!”

Who remembers this?

A rare video from “The Apprentice” 2006, with a newborn Barron Trump, the ever-stunning First Lady Melania, and President of the United States, Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/aAkIEicBm1

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 25, 2025