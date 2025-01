«Kiss of the Spider Woman»: Συγκινημένη η Λόπεζ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Kiss of the Spider Woman». Η 55χρονη ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε στο Φεστιβάλ Sundance 2025, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Park City της Γιούτα. Μιλώντας στο Eccles Theatre, όπου παρουσιάστηκε η ταινία, δήλωσε πως η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο μιούζικαλ ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. «Περίμενα αυτή τη στιγμή σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε η Λατίνα σταρ. «Ο λόγος που ήθελα να μπω σε αυτόν τον χώρο είναι επειδή η μητέρα μου με έβαζε μπροστά στην τηλεόραση και το West Side Story παιζόταν μία φορά τον χρόνο. Ήμουν μαγεμένη και σκεφτόμουν “αυτό θέλω να κάνω”. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματικά κατάφερα να το κάνω». Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Λόπεζ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον, λέγοντας: «Αυτός ο άνθρωπος έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα».

Ο Μπιλ Κόντον, γνωστός για τα μιούζικαλ του (Chicago, Dreamgirls), επιστρέφει στο Sundance για πρώτη φορά μετά το 1998 και την ταινία «Gods and Monsters». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Ήρθα εδώ πριν από 27 χρόνια. Η εμπειρία της πρεμιέρας εκείνης της ταινίας είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ». Πρόσθεσε ότι: «Το Kiss of the Spider Woman «είναι μια ταινία που σκεφτόμουν από τότε. Είναι μια ταινία που ήθελα να κάνω σε όλη μου τη ζωή». Στην πρεμιέρα, η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους φορώντας ένα μακρυμάνικο μαύρο δαντελωτό φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε το λουκ της με ψηλοτάκουνα μαύρα παπούτσια, μια μαύρη clutch τσάντα και μακιγιάζ εμπνευσμένο από το κλασικό Χόλιγουντ, με έντονα μάτια, μακριές βλεφαρίδες και nude κραγιόν.

Στην ταινία, η ηθοποιός υποδύεται τη σταρ του κινηματογράφου Ίνγκριντ Λούνα, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνεται και ο πρώην σύζυγός της, Μπεν Άφλεκ, μαζί με τον φίλο του Ματ Ντέιμον, τον Ντιέγκο Λούνα, αλλά και την ίδια τη Λόπεζ. Στο Kiss of the Spider Woman, η Βαλεντίν, μια πολιτική κρατούμενη, μοιράζεται το ίδιο κελί με τη Μολίνα, που έχει καταδικαστεί για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Ένας απίθανος δεσμός δημιουργείται, καθώς η Μολίνα αφηγείται την πλοκή ενός χολιγουντιανού μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την Ίνγκριντ Λούνα.