Australian Open 2025: Η Μάντισον Κις εκθρόνισε την Αρίνα Σαμπαλένκα

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, γνώρισε μια αναπάντεχη ήττα στον τελικό του Australian Open 2025, βάζοντας τέλος στην κυριαρχία της στη Μελβούρνη. Η Μάντισον Κις, Νο 14 στον κόσμο, επικράτησε με σκορ 3-6, 6-2, 7-5, κατακτώντας το πρώτο Grand Slam της καριέρας της και αφήνοντας τη Σαμπαλένκα εκτός θριάμβου για πρώτη φορά από το 2022 στο Melbourne Park.

Η 26χρονη Λευκορωσίδα, που είχε ένα απόλυτα επιτυχημένο 2024 με επτά τελικούς και τέσσερις τίτλους – συμπεριλαμβανομένων δύο Grand Slam (Australian Open και US Open) – βρέθηκε μπροστά σε μια απροσδόκητη πρόκληση. Αν και είχε την ευκαιρία να γίνει η πρώτη τενίστρια με τρεις διαδοχικούς τίτλους στο Melbourne Park μετά τη θρυλική Μαρτίνα Χίνγκις (1997-1999), η Κις της στέρησε αυτό το κατόρθωμα με μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από αποφασιστικότητα.

The Keys to victory!@Madison_keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!

She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/p2RdID6JQc

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2025