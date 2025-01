Όσκαρ 2025 Emilia Perez: Aντιδράσεις για τις 13 υποψηφιότητες

Η πολυσυζητημένη μεξικανική ταινία Emilia Pérez, που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως «τη χειρότερη ταινία όλων των εποχών». Παρόλο που κέρδισε αναγνώριση στο Χόλιγουντ, οι κριτικές από τους θεατές στα social media είναι αρνητικές, για το γεγονός ότι κατάφερε να αποσπάσει τόσες πολλές υποψηφιότητες.

I rewatched Emilia Perez over the weekend to give it a second chance and it is indeed one of the worst movies of 2024. pic.twitter.com/Bn6GHD4wwA

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στο X (πρώην Twitter). Μερικά σχόλια έγραφαν: «Πώς πήρε το Emilia Pérez υποψηφιότητα για μοντάζ αντί για το Dune ή το Challengers;», «13 υποψηφιότητες για την Emilia Pérez; Ίσως η χειρότερη ταινία με διψήφιες υποψηφιότητες. Ακατανόητο», «Emilia Pérez και Oppenheimer έχουν ίσες υποψηφιότητες. Τι κόσμος είναι αυτός;».

Παρά τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών, όπως οι Αντριάνα Παζ, Ζόι Σαλντάνα και η Καρλά Σοφία Γκασκόν – η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανς ηθοποιός υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου – η ταινία φαίνεται να απογοήτευσε πολλούς θεατές. Αντίθετα, η Ζόι Σαλντάνα, υποψήφια για Β’ Γυναικείου Ρόλου, δέχτηκε σχόλια που τόνιζαν ότι άξιζε την αναγνώριση, αλλά όχι για αυτό το έργο.

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία μίας δικηγόρου που βοηθά έναν βαρόνο καρτέλ να εγκαταλείψει τον κόσμο του εγκλήματος μεταμορφώνοντάς τον στη γυναίκα που πάντα ονειρευόταν, περιλαμβάνει υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Διεθνή Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο. Η μουσική της ταινίας έλαβε δύο υποψηφιότητες για Πρωτότυπο Τραγούδι, προκαλώντας όμως έντονη κριτική.

Το Emilia Pérez είχε ήδη εντυπωσιάσει νωρίτερα φέτος, κερδίζοντας το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών. Στην πρεμιέρα της ταινίας, η συντάκτρια του Elle, Νίνα Γκαρσία, εξήρε την πρωτοτυπία της ταινίας, λέγοντας: «Αυτό είναι ένα κινηματογραφικό θαύμα. Τολμηρό, συγκινητικό και μοναδικό. Αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα του τι σημαίνει να αφηγείσαι μια πρωτότυπη ιστορία».

“Today it is proven that art does not understand hate. No one can question my work, even less the fact I am an actress. An actress who deserves to be recognized solely and exclusively for her sublime performance in #EmiliaPerez,” says Karla Sofía Gascón https://t.co/QnW4hfqW4H

— The Hollywood Reporter (@THR) January 23, 2025