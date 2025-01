Mε ποδήλατο o Τίμοθι Σάλαμε στην πρεμιέρα του «A Complete Unknown» στο Λονδίνο

Ο 28χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό τραγουδιστή Μπομο Ντίλαν, διέσχισε το κόκκινο χαλί με ένα ποδήλατο Lime. Κατέβηκε από το ποδήλατο και τερμάτισε τη βόλτα του μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στη συνέχεια, πόζαρε για φωτογραφίες φορώντας ένα μαύρο σακάκι και ασορτί παντελόνι, με ένα μπλε σατέν πουκάμισο με μοτίβο.

#TimotheeChalamet arrives on a Lime bike to the UK premiere of #ACompleteUnknown, like a true Londoner

(Video: Getty) pic.twitter.com/hfRQEHGmgY

— Deadline (@DEADLINE) January 14, 2025