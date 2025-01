Babygirl: Viral ο αισθησιακός χορός του Χάρις Ντίκινσον

Η ταινία «Babygirl» έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τις αποκαλυπτικές της σκηνές, ενώ viral έχει γίνει και ο αισθησιακός χορός του Χάρις Ντίκινσον, με πολλούς να τον αποθεώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δράμα, που σκηνοθετεί η Χαλίνα Ράιν, γνωστή από την ταινία «Bodies Bodies Bodies», ακολουθεί την ιστορία μιας ισχυρής διευθύνουσας συμβούλου (Νικόλ Κίντμαν) που διακινδυνεύει την καριέρα και την οικογένειά της, εξαιτίας μιας παράνομης σχέσης με έναν νεότερο υπάλληλο, τον οποίο υποδύεται ο Ντίκινσον.

Στην επίμαχη σκηνή, ο 28χρονος ηθοποιός χορεύει χωρίς να φοράει μπλούζα, υπό τους ήχους του «Father Figure» του Τζορτζ Μάικλ, ενώ απέναντί του είναι καθισμένη η Νικόλ Κίντμαν, φορώντας μόνο το μπουρνούζι της.Το βίντεο με τον αισθησιακό χορό του Ντίκινσον έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X (πρώην Twitter) και το TikTok, με όσους παρακολούθησαν την ταινία να γράφουν εγκωμιαστικά σχόλια για τον Βρετανό ηθοποιό. «Αυτή η σκηνή είναι ο μόνος λόγος που αξίζει να δει κάποιος την ταινία Babygirl», ανέφερε ένας, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε πως θα ευγνωμονούν για πάντα τον σκηνοθέτη που έπεισε τον Ντίκινσον να χορέψει έτσι. Παράλληλα, πολλοί χαρακτήρισαν τη σκηνή εξαιρετικά σαγηνευτική.

Ο Χάρις Ντίκινσον απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα με τη συμμετοχή του στην ταινία Ο Φράνκι στην παραλία. Το 2022, πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες (Το τρίγωνο της θλίψης, Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες, Κοίτα τους πώς τρέχουν και Don’t Look at the Demon), αποσπώντας υποψηφιότητα στα BAFTA στην κατηγορία «Ανερχόμενο Αστέρι». Στη συνέχεια, συμμετείχε στις ταινίες Σιδερένια Γροθιά, Το Αλάνι και στη σειρά Φόνος στην Άκρη του Κόσμου, για την οποία προτάθηκε για τηλεοπτικό BAFTA Β’ Ανδρικού Ρόλου. Με τις συγκεκριμένες διακρίσεις αλλά και τον τελευταίο του ρόλο στο Babygirl, ο ηθοποιός έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη βιομηχανία του κινηματογράφου.