Φωτιά Λος Άντζελες: Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι του Μελ Γκίμπσον

Oύτε η έπαυλη του Μελ Γκίμπσον κατάφερε να σωθεί από την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται τα τελευταία 24ωρα στο Λος Άντζελες και «καταπίνει» στο πέρασμά της σπίτια και οχήματα, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο ηθοποιός ωστόσο, έλειπε κατά τη διάρκεια της καταστροφής, αφού βρισκόταν στο Όστιν του Τέξας για να συμμετάσχει στο podcast του Τζο Ρόγκαν. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στη γειτονιά του, δεν βρήκε τίποτα όρθιο, όπως δήλωσε στο NewsNation’s Elizabeth Vargas Reports.

Ενώ γύριζε το podcast, γνώριζε όπως λέει ότι η γειτονιά του καιγόταν, όμως ήλπιζε το σπίτι του να γλιτώσει. «Προφανώς είναι κάπως καταστροφικό και συναισθηματικό. Έκανα το podcast του Ρόγκαν και ένιωθα κάπως άβολα όσο μιλούσαμε, γιατί ήξερα ότι η γειτονιά μου φλεγόταν, οπότε σκεφτόμουν το σπίτι μου και αν θα το έβρισκα εκεί. Αλλά όταν έφτασα σπίτι, σίγουρα δεν το βρήκα», είπε χαρακτηριστικά.

Mel Gibson’s $14.5million Malibu mansion burned down while he was filming Joe Rogan’s podcast as actor recalls returning home to ‘nothing’ – as devastating wildfires continue to rage through LA https://t.co/6a7uXKN6xJ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2025