Κάιλι Τζένερ σχέση: Η αντίδραση του Τίμοθι Σάλαμε σε ερώτηση

Μια σπάνια ερώτηση για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Κάιλι Τζένερ έκανε ένας ρεπόρτερ στον Τίμοθι Σάλαμε κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής κινηματογραφικών βραβείων. Ο 29χρονος ηθοποιός παρευρέθηκε στα βραβεία του Palm Springs International Film Festival την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου και η Κάιλι Τζένερ έδωσε, επίσης, το «παρών» δείχνοντας την υποστήριξή της. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Entertainment Tonight, ο Σάλαμε ρωτήθηκε για την 27χρονη τηλεπερεσόνα. Γρήγορα, όμως, απέφυγε την ερώτηση και έστρεψε την προσοχή σε όλους τους παρευρισκόμενους ηθοποιούς και φίλους του.

Timothee Chalamet divides fans over controversial reaction to a Kylie Jenner question at film festival https://t.co/1Koin40vsc

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 5, 2025