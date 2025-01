«Emilia Perez»: Το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, είπε η τρανς ηθοποιός, παραλαμβάνοντας τη Χρυσή Σφαίρα

Η ταινία «Emilia Perez» σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες αποσπώντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Μιούζικαλ ή Κωμωδίας. Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, που πρωταγωνιστεί στην ταινία και έγραψε ιστορία ως η πρώτη διεμφυλική ηθοποιός που κερδίζει μία υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαιρές, έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια της βράβευσης του «Emilia Perez» με το παραπάνω βραβείο. Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν δήλωσε πως το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, προτρέποντας τους τρανς ανθρώπους να υψώνουν τη φωνή τους. Πιο αναλυτικά, η Κάρλα Σοφία Γκασκόν είπε: «Το φως πάντα νικάει το σκοτάδι. Μπορεί να μας βάζετε στη φυλακή, να μας χτυπάτε, αλλά δεν θα πάρετε ποτέ την ψυχή μας. Αυτό που θέλω να σας πως είναι να υψώνετε τη φωνή σας. Είμαι αυτή που είμαι και όχι αυτή που θέλετε εσείς να είμαι».

