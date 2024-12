Άιζακ Λίβερπουλ: Ο μικρός ήρωας των reds τραγουδάει στις κερκίδες

Ανατριχίλα προκαλεί το νέο βίντεο με τον μικρό Άιζακ, τον φίλο της Λίβερπουλ που έγινε viral με την έκπληξη που του έκαναν Σαλάχ και Φαν Ντάικ και την αγκαλιά από τον Κώστα Τσιμίκα, να τραγουδάει τον ύμνο των reds, το You Never Walk Alone.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του 6χρονου στο TikTok, ο Άιζακ τραγουδάει με την ψυχή του το τραγούδι-σύμβολο για τη Λίβερπουλ φορώντας την κόκκινη φανέλα και κρατώντας το κασκόλ της ομάδας στον αγώνα με τη Λέστερ.

Λίβερπουλ: Οι παίκτες της ομάδας έκαναν χαρούμενο τον μικρό Άιζακ

Ο Άιζακ είχε γίνει το πρόσωπο της ημέρας στη Λίβερπουλ ανήμερα τα Χριστούγεννα με το βίντεο για την ιστορία του καθώς γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο γενετικής διαταραχής Wolf-Hirschorn, αλλά και τη μοναδική μέρα που πέρασε στο προπονητικό κέντρο μαζί με τα είδωλά του, συνοδεύοντάς τους μάλιστα ως μασκότ στο νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι!