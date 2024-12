Κριστιάνο Ρονάλντο – Γιουνάιτεντ: «Θα ήθελα να τη διοικήσω»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βραβεύτηκε στα Globe Soccer Awards, ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος και μίλησε για πρώτη φορά για τα σχέδια του μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επανέλαβε για μια ακόμη φορά στην τελετή που έγινε στο Ντουμπάι ότι όσο έχει κίνητρο να φτάσει τα χίλια γκολ δεν πρόκειται να σταματήσει το ποδόσφαιρο, όμως έχει αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του, καθώς βαδίζει προς το 39ο έτος της ηλικίας του.

Η είδηση που έβγαλε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν ότι δεν έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής, αλλά είναι στα σχέδια του να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας ομάδας.

🏆 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 awarded the title of all-time top goal scorer, recognising his incredible achievements and contributions to the world of football ✨ pic.twitter.com/Bvl3dy6hZY

