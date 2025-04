Σεφτσένκο κατά UEFA: Η μη εκλογή μου είναι μήνυμα αποκλεισμού

Ο Αντρέι Σεφτσένκο, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν κατάφερε να εκλεγεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, με τον ίδιο να αποδίδει το αποτέλεσμα σε πολιτικά κίνητρα και να αφήνει αιχμές για εσκεμμένο αποκλεισμό της Ουκρανίας από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2004 και νυν πρόεδρος της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συγκέντρωσε μόλις 15 από τις 55 ψήφους των εθνικών ομοσπονδιών στη γενική συνέλευση της UEFA, απέχοντας μακριά από το όριο των 28 ψήφων που απαιτούνταν για την εκλογή. Μία ημέρα μετά το αποτέλεσμα, ο Σεφτσένκο εξέδωσε γραπτή δήλωση, στην οποία εκφράζει την απογοήτευσή του και την πεποίθηση ότι η απόρριψή του υπαγορεύτηκε από εξωποδοσφαιρικούς παράγοντες.«Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες λάβαμε σαφή μηνύματα ότι -λόγω πολιτικών παραγόντων- τόσο η Ουκρανία όσο και εγώ προσωπικά δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι στην ηγεσία της UEFA», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων και αμφιλεγόμενων αποφάσεων εντός της UEFA, ενώ ενισχύει την αίσθηση απομόνωσης που βιώνει το ουκρανικό ποδόσφαιρο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αποτυχία του Σεφτσένκο στις εκλογές δεν έπεσε από τον ουρανό. Το ρήγμα με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε φανεί ήδη από το 2023, όταν ο Σλοβένος παράγοντας είχε ταχθεί υπέρ της επανένταξης των ρωσικών ομάδων Κ-17 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε μετά από σφοδρές αντιδράσεις – με τον Σεφτσένκο στην πρώτη γραμμή των επικριτών. Το 2024, η Ουκρανία δεν στήριξε την επανεκλογή Τσέφεριν, κάτι που, όπως φαίνεται, δεν ξεχάστηκε.

❕ Andriy Shevchenko: We received clear signals that – due to political factors – both Ukraine and I personally were not welcome in UEFA’s leadership.

These concerns were confirmed by the events that followed during the Congress itself

