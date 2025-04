Κέντρικ Ναν: «Νιώθω ασταμάτητος – Απλώς είμαι ο εαυτός μου»

Στο Πριγκιπάτο γράφτηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια της φετινής Euroleague – και το όνομα του πρωταγωνιστή ήταν Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού πέταξε… φωτιές απέναντι στη Μονακό, σημειώνοντας 37 πόντους με ασύλληπτα ποσοστά (14/17 εντός παιδιάς!) και οδηγώντας το «τριφύλλι» σε μια τεράστια νίκη (88-96) που εξασφάλισε και μαθηματικά το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Μετά την παράσταση που έδωσε, ο Ναν μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta, στέλνοντας το μήνυμα: «Νιώθω ασταμάτητος. Απλώς είμαι ο εαυτός μου».

Just unstoppable🌪️

Best night in EuroLeague for @nunnbetter_ 💫@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/azsZRLhTab

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025