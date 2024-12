Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee: Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι

Είναι η εποχή του χρόνου που το αγαπημένο τραγούδι Rockin’ Around the Christmas tree της Μπρέντα Λι παίζει ασταμάτητα στα ραδιόφωνα. Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958 αλλά πούλησε μόνο 5.000 αντίτυπα και δυστυχώς δεν κατάφερε να μπει στα charts. Η μελωδία του τραγουδιού ωστόσο είναι από αυτές που σου κολλάνε στο μυαλό, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα ώριμης φωνής της Λι και του σαγηνευτικού βραχνού τόνου της. Η Λι, όμως, ήταν μόλις 13 ετών κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης – ένα γεγονός που άφησε άφωνους τους φαν του τραγουδιού καθώς υπέθεταν ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα του εορταστικού τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η χρήστης του TikTok έγραψε: «Θυμάμαι ότι αυτό είναι κυριολεκτικά ένα 13χρονο παιδί που τραγουδά και όχι μια 60χρονη γυναίκα». «Συγγνώμη;» σχολίασε μια γυναίκα, ενώ ένας άλλος χρήστης δεν μπορούσε να το πιστέψει και έγραψε: «Αστειεύεσαι».

Και ενώ κάποιοι προσπαθούσαν να «χωνέψουν» το γεγονός, άλλοι χρήστες μοιράστηκαν άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αγαπημένους σταρ. Μία χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά ότι η Λι Αν Ράιμς ήταν μόλις 13 ετών όταν ηχογράφησε το Blue, ενώ άλλος υπενθύμισε ότι η Τζούντι Γκάρλαντ ήταν μόλις 16 όταν τραγούδησε το Somewhere Over The Rainbow στην ταινία του 1939 «Ο Μάγος του Οζ».

Πώς ηχογραφήθηκε το τραγούδι Rocking’ Around The Christmas Tree

Έναν χρόνο πριν τραγουδήσει την χριστουγεννιάτικη επιτυχία πάντως η Λι πέτυχε την πρώτη της επιτυχία στο Billboard σε ηλικία 12 ετών με το One Step at a Time. Ήταν αυτό το τραγούδι που άκουσε τραγουδοποιός Τζόνι Μαρκς, ο οποίος είχε γράψει στο παρελθόν τα «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» και «A Holly Jolly Christmas», με αποτέλεσμα να ζητήσει συγκεκριμένα από την Λι να να τραγουδήσει το νέο του τραγούδι. Η Λι που είχε γίνει γνωστή ως Little Miss Dynamite λόγω της δυνατής φωνής της και του ύψους καθώς ήταν μόλις 1.44 μέτρα, δεν δίσταζε να ανέβει στην πίστα σε τόσο νεαρή ηλικία.

Η ίδια μιλώντας για το τραγούδι τόνισε πόσο άνετα την έκανε να νιώσει ο παραγωγός Όουεν Μπράντλεϊ κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης καθώς έστησε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και έβαλε λαμπάκια στο στούντιο, ενώ άνοιξε και τον κλιματισμό για να θυμίζει περισσότερο μία χειμωνιάτικη μέρα, παρά το γεγονός ότι έξω επικρατούσε απίστευτη ζεστή. «Νόμιζα ότι ήταν τόσο ξεχωριστό», είπε η τραγουδίστρια στο Tennessean. Δύο χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του «Rockin’ Around The Christmas Tree», η Λιι άρχισε να κάνει όνομα και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι άρχισε να κατακτά τα αμερικανικά ερτζιανά.

Μπήκε ξανά στα charts το 1961 και το 1962 πριν φτάσει στο νούμερο τρία στο chart Christmas Singles του Billboard. «Χρειάστηκαν μερικά χρόνια για να απογειωθεί, αλλά μόλις το έκανε, απογειώθηκε πραγματικά», είπε η Λι. Από την κυκλοφορία του, το «Rockin’ Around the Christmas Tree έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Όσον αφορά στην Μπρέντα Λι πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και το Billboard την ανακήρυξε ως την κορυφαία γυναίκα καλλιτέχνης της δεκαετίας του ’60. Έχει ένα βραβείο Grammy, τέσσερα βραβεία NARM, τρία βραβεία NME και πέντε βραβεία Edison και έγινε η πρώτη γυναίκα που μπήκε τόσο στο Country Music Hall of Fame όσο και στο Rock & Roll Hall of Fame. Μόλις πέρυσι ανακηρύχθηκε από το Rolling Stone ως μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Μια σπουδαία φωνή

Η Μπρέντα Λι υπήρξε από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της δεκαετίας του 1960. Γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1944 στο Atlanta, Georgia, και είναι κυρίως γνωστή για τη χαρακτηριστική της φωνή, που αναγνωρίζεται εύκολα για τη δύναμη και την συναισθηματική ένταση. Αν και ήταν ακόμα παιδί όταν ξεκίνησε την καριέρα της, η Μπρέντα Λι κατάφερε να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών, με πολλές επιτυχίες σε διάφορα μουσικά είδη, όπως το ποπ, η κάντρι και το ροκ.

Η Μπρέντα Λι γεννήθηκε σε μια εργατική οικογένεια και ξεκίνησε να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία. Αν και η οικογένειά της δεν είχε μουσική παράδοση, η ίδια ανακάλυψε το ταλέντο της στην ηλικία των 6 ετών. Η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση έγινε όταν ήταν μόλις 8 ετών, στην τηλεοπτική εκπομπή “The Ozark Jubilee”.

Πρώτο συμβόλαιο στα…11

Στην ηλικία των 11 ετών, υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Decca Records. Η φωνή της, παρά το μικρό της μέγεθος, εντυπωσίασε από την αρχή, και το 1957 κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, το οποίο ωστόσο δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Παρά τις απογοητεύσεις, η καριέρα της άρχισε να αναπτύσσεται, και το 1960, όταν ήταν μόλις 15 ετών, έφερε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι “I’m Sorry”, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο 1 του Billboard Hot 100 και παραμένοντας εκεί για 4 εβδομάδες.

Μετά την επιτυχία του “I’m Sorry”, η Μπρέντα Λι έγινε γνωστή διεθνώς και η καριέρα της πήρε μεγάλες διαστάσεις. Είχε πολλές επιτυχίες σε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως η κάντρι μουσική και το ποπ. Ήταν γνωστή για την ικανότητά της να μεταπηδά σε διάφορους μουσικούς ρυθμούς και να ερμηνεύει με χαρακτηριστική ένταση και συναίσθημα. Ο δίσκος της “Rockin’ Around the Christmas Tree” (1960), ένα κλασικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, παραμένει από τα πιο αγαπημένα και συχνά αναπαραγόμενα τραγούδια της εποχής. Η καριέρα της Μπρέντα Λι εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του ’60 με τραγούδια όπως το “Sweet Nothin’s” και το “All Alone Am I”. Η δυνατότητά της να συνδυάζει την ένταση της κάντρι και τη ροκ εν ρολ, αλλά και τη γλυκύτητα του ποπ, την έκανε εξαιρετικά δημοφιλή στο κοινό. Παρά τη μικρή της ηλικία, ήταν η “μικρή γυναίκα με τη μεγάλη φωνή”, όπως την αποκαλούσαν, λόγω της σπουδαίας φωνητικής τεχνικής που είχε.

Προσωπική Ζωή

Η προσωπική ζωή της Μπρέντα Λι είναι λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό. Παντρεύτηκε τον Ρέι Φράνκλιν το 1963 και απέκτησαν δύο κόρες. Παρά την επαγγελματική της επιτυχία, είχε τις δικές της δυσκολίες και τα προσωπικά της προβλήματα, αλλά κατάφερε πάντα να κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια.

Η Μπρέντα Λι είναι γνωστή για την ταπεινότητά της και την αφοσίωσή της στην οικογένειά της, ενώ διατηρούσε και στενές σχέσεις με τους θαυμαστές της. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ταξίδεψε σε πολλές χώρες και έδωσε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας πάντα έναν κοντινό και ζεστό δεσμό με τους θαυμαστές της.

Η Μπρέντα Λι θεωρείται σήμερα μια από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές γυναικείες φωνές της μουσικής βιομηχανίας του 20ού αιώνα. Είναι μέλος του Rock and Roll Hall of Fame και έχει βραβευτεί με πολλά μουσικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων βραβείων από το Country Music Association και το Grammy Hall of Fame. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της, όπως το “Rockin’ Around the Christmas Tree” και το “I’m Sorry”, παραμένουν δημοφιλή και αναγνωρίζονται για τη διαχρονικότητά τους. Η καλλιτεχνική της κληρονομιά δεν περιορίζεται μόνο στα τραγούδια της, αλλά και στην επιρροή που είχε στις επόμενες γενιές τραγουδιστών και τραγουδιστριών.