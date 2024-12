Νικόλ Κίντμαν μητέρα: Αποκάλυψε τα τελευταία λόγια που της είπε πριν πεθάνει

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε την τελευταία της συνομιλία με τη μητέρα της, πριν φύγει από τη ζωή τον Σεπτέμβριο. Η σταρ της ταινίας «Babygirl» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» και περιέγραψε την τελευταία φορά που την είδε, ενώ αποκάλυψε και τα λόγια που της είπε. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η μητέρα της την συμβούλευσε να μάθει να φροντίζει τον εαυτό της. «Τα τελευταία λόγια που μου είπε η μαμά μου, που δεν ήξερα ότι θα είναι τα τελευταία… Θα πήγαινα κάπου με το αεροπλάνο και θα επέστρεφα να τη δω. Και μου είπε “περίμενε ένα λεπτό γιατί νομίζω ότι πρέπει απλά να μάθεις να φροντίζεις τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή, Νίκι”», εξήγησε. Στη συνέχεια, η Νικόλ Κίντμαν πρόσθεσε πως από εκείνη τη στιγμή, έχει μάθει να εστιάζει στον εαυτό της. «Πλέον, κάνω αυτό περισσότερο από οτιδήποτε. Και το λέω σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Νομίζω ότι τείνουμε να μην προσέχουμε τον εαυτό μας», τόνισε η ηθοποιός.

Όπως ανέφερε παρακάτω, ακόμα και η γιαγιά της λίγο πριν πεθάνει, τη συμβούλευσε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να φροντίσει για την προσωπική της ευτυχία. «Τα τελευταία λόγια της γιαγιάς μου ήταν “να είσαι ευτυχισμένη”. Και η μαμά μου μου είπε “να προσέχεις τον εαυτό σου”», είπε η Νικόλ Κίντμαν. Τέλος, δήλωσε πως θα ακολουθήσει τις συμβουλές της μητέρας και της γιαγιάς της και ο πιο σημαντικός λόγος είναι τα τέσσερα παιδιά της. «Προφανώς, είμαι μητέρα οπότε θέλω να είμαι για καιρό κοντά στα κορίτσια μου. Είναι καταπληκτικά κορίτσια και είμαι τυχερή που τα έχω. Οπότε, πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου για να μπορώ να τις φροντίζω», είπε κλείνοντας.

Nicole Kidman reveals the last four words her late mother Janelle said to her before she died https://t.co/BsFE9GvPrC pic.twitter.com/w0hF8h3UfA

Η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας, για την ερμηνεία της στην ταινία «Babygirl», ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς. Ωστόσο, η ίδια απουσίαζε από αυτή τη λαμπερή βραδιά του Φεστιβάλ της Βενετίας, καθώς η μητέρα της έφυγε από τη ζωή. Έτσι, διαβάστηκε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή:«Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

‘Babygirl’ director Halina Reijn announces that #Venezia81 best actress winner Nicole Kidman left Venice today as her mother Janelle Ann Kidman has just died.

Reijn reads a message on behalf of Kidman, saying “my heart is broken”. pic.twitter.com/Vh5cwS86qw

— Screen International (@Screendaily) September 7, 2024