Λίαμ Πέιν: Ανατροπή στην υπόθεση αυτοκτονίας του

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν. Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Σύμφωνα με την TMZ, τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο Λίαμ προσπαθούσε να δραπετεύσει από το δωμάτιό του όταν συνέβη το μοιραίο, με τα στοιχεία να ενισχύονται από μαρτυρίες, την αστυνομική έκθεση, μια κλήση στο 911 και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Καλός φίλος του Λίαμ Πέιν, στον οποίο οι Αρχές του Μπουένος Άιρες θέλουν να απαγγείλουν κατηγορίες για «εγκατάλειψη», φαίνεται πως ήξερε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να προστατεύει τον εαυτό του και παρά τις υποσχέσεις στην οικογένεια του πως θα τον προσέχει, αδιαφορούσε σύμφωνα με επίσημο πόρισμα το οποίο και αποκαλείται το TMZ. Το δικαστικό σύστημα της Αργεντινής κρίνει πως οι εισαγγελείς δεν έχουν δικαιοδοσία να τον κατηγορήσουν. Ο Ρότζερ Νόρες ήταν εξαιρετικά κοντά με τον Λίαμ τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Ταξίδεψαν μαζί στην Αργεντινή, αλλά ο Λίαμ έμεινε μόνος στο ξενοδοχείο CasaSur και ο Ρότζερ έμεινε αλλού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο πατέρας του Λίαμ είπε ότι τον Μάιο του 2024, ο Ρότζερ προσφέρθηκε εθελοντικά να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού του και να κανονίσει να το βάλει σε απεξάρτηση, γεγονός που ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό θεωρητικά για την οικογένεια, γιατί έτσι ο Λίαμ θα ήταν πάντα απασχολημένος και ποτέ μόνος. Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής απέλυσε έναν σωματοφύλακα που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να κάνει ναρκωτικά.

Οι εισαγγελείς λένε πως ο Ρότζερ ήξερε ότι ο Λίαμ ήταν ξεκάθαρα εκτός ελέγχου. Περιγράφουν ότι στις 10 το βράδυ πριν πεθάνει παρήγγειλε 4 μπουκάλια ουίσκι και στις 6.36 το επόμενο πρωί παρήγγειλε άλλα 5 μπουκάλια ουίσκι, ενώ ότι στις 7 το πρωί έστειλε μήνυμα στον Ρότζερ, αναφέροντάς του ότι θέλει να τον επισκεφθεί call girl στο δωμάτιο, ζητώντας του μάλιστα να του βρει 6 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης). Προσθέτουν ότι όταν ο Ρότζερ έφτασε στο ξενοδοχείο πήγαν για πρωινό όπου ο Λίαμ έπινε ουίσκι. Η καμαριέρα που επισκέφθηκε το δωμάτιό του, το βρήκε σε άθλια κατάσταση ενώ κατά τον χρόνο που και εκείνη βρισκόταν στον χώρο, ο Λίαμ επέστρεψε και έψαχνε σαν τρελός για κάτι που όταν το βρήκε, η γυναίκα παρατήρησε ότι έμοιαζε με «σκόνη».

Στις 11:30 τον επισκέφθηκαν δύο ιερόδουλες οι οποίες είπαν στην αστυνομία ότι έκαναν σεξ με τον Λίαμ. Λένε ότι τους ζήτησε κοκαΐνη επειδή είχε ξεμείνει και εξοργίστηκε όταν ζήτησαν πληρωμή χτυπώντας την τηλεόραση τρεις φορές. Γύρω στις 14:00 οι Αρχές είπαν ότι δήλωσε σε υπάλληλο του ξενοδοχείου πως θα χρειαστεί άλλα 7 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης) για την ημέρα του. Ο Ρότζερ επέστρεψε στο ξενοδοχείο στις 3:45 μ.μ. για να πληρώσει τις ιερόδουλες και στις 4 το μεσημέρι ένας υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι ο Λίαμ ήταν «φανερά μεθυσμένος» με διεσταλμένες κόρες.

Στις 4:04 μ.μ. ο Ρότζερ έφυγε από το ξενοδοχείο. Λίγη ώρα αργότερα, μια υπάλληλος άκουσε τον Λίαμ να σπάει αντικείμενα στο δωμάτιό του και κάποιος από το ξενοδοχείο προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον Ρότζερ αλλά εκείνος δεν απάντησε. Στις 4:25 μ.μ. ο Ρότζερ έστειλε μήνυμα στον Λίαμ, «Πώς είσαι;» αλλά εκείνος δεν απάντησε. Πηγές που συνδέονται με τον Ρότζερ λένε στο TMZ πως ήλεγξε τον Λίαμ τρεις φορές την ημέρα που πέθανε και επιμένει όταν τον άφησε στο ξενοδοχείο περίπου μία ώρα πριν τη μοιραία πτώση από το μπαλκόνι και ότι ήταν καλά και δεν έδειξε στοιχεία πως βρισκόταν υπό την επιρροή ναρκωτικών ή αλκοόλ.

Liam Payne allegedly ordered 9 bottles of whisky and 13 grams of cocaine before his death https://t.co/e3gKzsL1ve pic.twitter.com/46D6gdWwvv

— Page Six (@PageSix) November 26, 2024