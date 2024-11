Μπραντ Πιτ F1: Η στιγμή που θαυμάστρια τον αρπάζει για να τον φιλήσει

Ο Μπραντ Πιτ θεωρείται αναμφίβολα, ένας από τους πιο σέξι άνδρες στον κόσμο στο γκραν πρι του Μεξικού είχε μια όμορφη στιγμή με θαυμάστριά του. Ο 60χρονος σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Grand Prix του Μεξικού προκειμένου να γυρίσει μερικές συμπληρωματικές σκηνές για την επερχόμενη ταινία του, F1. Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών, όμως, την ώρα που αποχωρούσε, μια ανώνυμη γυναίκα έτρεξε προς το μέρος του, τον τράβηξε από τον λαιμό και τον φίλησε, κρατώντας ταυτόχρονα το τηλέφωνό της κοντά στο πρόσωπό του για να αποθανατίσει φυσικά, το στιγμιότυπο. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να ξαφνιάζεται, ωστόσο δεν δείχνει και τόσο ενοχλημένος όπως θα περίμενε κανείς από έναν μεγάλο σταρ του κινηματογράφου.

Σύμφωνα μάλιστα, με μια πηγή προσκείμενη στον ηθοποιό, ο «Μπραντ δεν ενοχλήθηκε από την αυθόρμητη επίδειξη αγάπης και είναι απλά χαρούμενος που ήταν ένα φιλί και όχι μια γροθιά στο πρόσωπο». «Ο Μπραντ είναι πάντα τόσο χαλαρός και δεν είναι ποτέ αρνητικός για τις θετικές αλληλεπιδράσεις των θαυμαστών» πρόσθεσε η πηγή. «Αν και μπορεί να τον έπιασε απροετοίμαστο, εκτιμά τους ‘σκληροπυρηνικούς θαυμαστές του που τον λατρεύουν. Δεν ένιωσε να απειλείται και δεν είχε θέμα με το φιλί». Πάντως, ο Πιτ, όπως βλέπει κανείς στο βίντεο, δείχνει να προσπαθεί να απελευθερωθεί από την γυναίκα, η οποία γελούσε, πριν επέμβει η ασφάλειά του.

Φυσικά, η συμπεριφορά της γυναίκας αυτής ενόχλησε τους θαυμαστές του που την χαρακτήρισαν «ασεβή» και «αηδιαστική». «Αυτό είναι απολύτως ασεβές» έγραψε κάποιος στο Χ. «Πρώτον, εισβάλλεις στον προσωπικό του χώρο και δεύτερον, δεν έχεις την άδειά του, ούτε καν ρώτησες γι’ αυτό. Τρίτον, έχει κουραστεί από τα γυρίσματα και τέλος πάντων, γύρισε για να βγάλει μία φωτογραφία μαζί σου, δεν μπορείς να φερθείς με σεβασμό;». Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Αηδιαστικό» ενώ ένας τρίτος σχολίασε: «Τρελές γριές. Καημένε Μπραντ. Αυτό ήταν παρενόχληση».

Pure happiness on her face when she meets and kisses our Sonny 😅

Translation from the video

BRAD PITT CONQUERING MEXICO… LITERALLY

THIS IS HOW THE STAR LEFT THE TRACK

Video by @ESPNF1#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/fHzTbgsNXu

— Expensify APX GP (@expensifyapxgp) October 27, 2024