Σε συζητήσεις η Σόφι Τέρνερ για να ενσαρκώσει τη Λάρα Κροφτ

Η Σόφι Τέρνερ είναι σε συζητήσεις, προκειμένου να ενσαρκώσει τον θρυλικό χαρακτήρα της Lara Croft στη νέα σειρά «Tomb Raider» της Amazon. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό από το «Game of Thrones», είναι έτοιμη να αναλάβει έναν ακόμα διάσημο ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, θα πρωταγωνιστήσει ως Lara Croft στη νέα σειρά της Amazon. Η σειρά, που βασίζεται στο δημοφιλές franchise βιντεοπαιχνιδιών, θα έχει ως δημιουργό και εκτελεστική παραγωγό την Phoebe Waller-Bridge, γνωστή από τη βραβευμένη σειρά «Fleabag».

Πρόκειται για μια live-action τηλεοπτική σειρά που θα προβληθεί στο Prime Videο. Αν και η Σόφι Τέρνερ δεν έχει υπογράψει ακόμα το συμβόλαιό της, έχει ήδη πει το «ναι» στους παραγωγούς. Η Lara Croft είναι ένας χαρακτήρας που έχει αγαπηθεί από το κοινό εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει ήδη μεταφερθεί στον κινηματογράφο από δύο σημαντικές ηθοποιούς. Η Αντζελίνα Τζολί ήταν η πρώτη που έφερε τη Lara Croft στη μεγάλη οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ αργότερα, η Αλίσια Βικάντερ ανέλαβε τον ρόλο.

Sophie Turner in talks to play Lara Croft in Phoebe Waller-Bridge’s new series https://t.co/nBM5ZvMUr1

— BazaarUK (@BazaarUK) November 15, 2024