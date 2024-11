Ζιζέλ εγκυμοσύνη: Η 44χρονη απαθανατίστηκε πηγαίνοντας για πιλάτες

Η Ζιζέλ εθεάθη, ενώ πήγαινε σε μάθημα πιλάτες στο Μαϊάμι, λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Το 44χρονο μοντέλο, που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε, κάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της με μια τσάντα, ενώ φορούσε μαύρο αθλητικό κολάν και άσπρο πουκάμισο.

Η Ζιζέλ, η οποία είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών με τον πρώην σύζυγό της Τομ Μπρέιντι, είναι περίπου πέντε ή έξι μηνών έγκυος, όπως δήλωσαν πρόσφατα πηγές στο TMZ.

Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα το διάσημο μοντέλο έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του δείχνοντας τη φουσκωμένη του κοιλιά.

Η Μπούντχεν και ο Βαλέντε άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούνιο του 2023, αν και οι πρώτες τους κοινές εμφανίσεις είχαν καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2022, όταν τους εντόπισαν στην Puntarenas της Κόστα Ρίκα, μαζί με τα παιδιά του μοντέλου από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι — τον 14χρονο γιο της Μπέντζαμιν Ρέιν και την 11χρονη κόρη της Βίβιαν Λέικ.

