Τζένιφερ Λόρενς: Η εμφάνισή της με φουσκωμένη κοιλιά

Η Τζένιφερ Λόρενς, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, έκανε μια εμφάνιση στο Λος Άντζελες πριν λίγες ημέρες δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Στις 20 Οκτωβρίου, μέσω ανάρτησης στο Instagram της Vogue, έγινε γνωστό ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών «Αγώνες Πείνας» περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Κουκ Μαρόνι. Το ζευγάρι, που έχει ήδη έναν γιο δύο ετών, είναι παντρεμένο από το 2019.

Σε συνέντευξή της το 2022 στη Vogue, η ηθοποιός μίλησε για την ευτυχία που βίωσε όταν έγινε μητέρα για πρώτη φορά, δηλώνοντας ότι με τη γέννηση του γιου της «ένιωθε σαν μια νέα αρχή». «Απλώς κοιτούσα τον γιο μου. Ήμουν τόσο ερωτευμένη. Ερωτεύτηκα όλα τα μωρά, παντού. Τα νεογέννητα είναι απλά εκπληκτικά», είχε μοιραστεί. Η εγκυμοσύνη της Λόρενς καταφέρθηκε να παραμείνει κρυφή κατά τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Die My Love», τα οποία ξεκίνησαν τον Αύγουστο.

