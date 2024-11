Νίκη Τραμπ – Ζελένσκι: «Πιο κοντά η δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

Την αισιοδοξία του ότι η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία, εξέφρασε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θυμάμαι τη σπουδαία συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, όταν συζητήσαμε λεπτομερώς τη στρατηγική εταιρική σχέση Ουκρανίας – ΗΠΑ, το Σχέδιο Νίκης και τρόπους για να τερματιστεί η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Εκτιμώ τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση “ειρήνη μέσω ισχύος” στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί πρακτικά να φέρει πιο κοντά τη δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνουμε πράξη μαζί.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024