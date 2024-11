Νετανιάχου για Τραμπ: Συγχαρητήρια για την πιο μεγάλη επιστροφή στην ιστορία

Από τους πρώτους που συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές ήταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. «Συγχαρητήρια για την πιο μεγάλη επιστροφή στην ιστορία», έγραψε στο Twitter και πρόσθεσε: «Η ιστορική σου επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα για την Αμερική και μια ισχυρή επαναδέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής. Πρόκειται για μια τεράστια νίκη!

Στην αληθινή φιλία, δικός σου, Μπένιαμιν και Σάρα Νετανιάχου».

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

