Νίκη Τραμπ – Μακρόν: «Έτοιμοι να συνεργαστούμε για περισσότερη ειρήνη και ευημερία»

Ανάμεσα στους πρώτους ηγέτες που έδωσαν συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. Εάν και τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ στην οποία αναφέρει: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Με τις δικές σας πεποιθήσεις και με τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για μεγαλύτερη ειρήνη και ευημερία».

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης ανέφερε σήμερα το πρωί πως η Ευρώπη πρέπει «να πάρει την τύχη της στα χέρια της» μετά «την πιθανή νίκη» του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

«Αυτό για το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι τι θα κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά τι είναι ικανή να κάνει η Ευρώπη. Σε έναν συγκεκριμένο αριθμό τομέων που είναι απολύτως σημαντικοί, την άμυνα, την επαναβιομηχανοποίηση, την απανθρακοποίηση, πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στο RTL, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση αυτή δίδεται ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

