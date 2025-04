Κοιμώμενος πρίγκηπας: Είκοσι χρόνια σε κώμα, μια οικογένεια που δεν χάνει την ελπίδα

Χωρίς γιορτές και ευχές στο προσκήνιο, αλλά με μια σιωπηλή και βαθιά συγκίνηση, ο πρίγκιπας Αλ-Γουαλίντ μπιν Καλέντ μπιν Ταλάλ έκλεισε τα 36 του χρόνια. Ο δισέγγονος του ιδρυτή της Σαουδικής Αραβίας, γνωστός διεθνώς ως ο «κοιμώμενος πρίγκιπας», παραμένει καθηλωμένος σε κώμα τα τελευταία είκοσι χρόνια, έπειτα από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του και της οικογένειάς του. Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε το 2005, όταν ο νεαρός τότε πρίγκιπας, φοιτητής στρατιωτικής σχολής στο Λονδίνο, υπέστη βαριά εγκεφαλική αιμορραγία μετά από σύγκρουση με το όχημά του. Έκτοτε παραμένει σε μηχανική υποστήριξη στο King Abdulaziz Medical City στο Ριάντ, με τις ελπίδες για πλήρη ανάρρωση να έχουν εξασθενίσει στα μάτια των γιατρών, αλλά όχι της οικογένειάς του.

Ο πατέρας του, πρίγκιπας Καλέντ μπιν Ταλάλ, στέκεται ακούραστα στο πλευρό του εδώ και δύο δεκαετίες. Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις των γιατρών για διακοπή της μηχανικής υποστήριξης, εκείνος αρνείται κατηγορηματικά. «Αν ο Θεός ήθελε να πεθάνει στο ατύχημα, θα ήταν τώρα στον τάφο του», είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή του, εκφράζοντας την ακλόνητη πίστη του ότι μπορεί να συμβεί το ακατόρθωτο. Στο πέρασμα των χρόνων, ο Αλ-Γουαλίντ έχει δώσει κάποιες μικρές ελπίδες ζωής: κινήσεις ενός δακτύλου, ανεπαίσθητη κίνηση του κεφαλιού. Σημάδια ισχνά, αλλά αρκετά για να κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας στην καρδιά της οικογένειας.

Στην επέτειο των 36ων γενεθλίων του, μηνύματα συμπαράστασης κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους και αυτό της πριγκίπισσας Ρίμα μπιντ Ταλάλ, που έγραψε με συγκίνηση στο X: «Αγαπημένε μου Αλ-Γουαλίντ, είκοσι ένα χρόνια και είσαι πάντα παρών στις καρδιές μας. Ω Αλλάχ, θεράπευσε τον υπηρέτη σου Αλ-Γουαλίντ». Ο πρίγκιπας, που κάποτε προοριζόταν για μια δυναμική πορεία στα βασιλικά και πολιτικά πράγματα της Σαουδικής Αραβίας, έχει μετατραπεί σήμερα σε σύμβολο ελπίδας, πίστης και ανεξάντλητης οικογενειακής αφοσίωσης. Η περίπτωσή του έχει συγκινήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, υπενθυμίζοντας πως, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, η αγάπη δεν υποχωρεί. Η οικογένειά του εξακολουθεί να πιστεύει πως η πρόοδος της ιατρικής μπορεί μια μέρα να του δώσει πίσω τη φωνή, το βλέμμα και την παρουσία. Μέχρι τότε, κάθε γενέθλιο δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση του χρόνου που πέρασε, αλλά μια πράξη πίστης – ότι η ζωή, μερικές φορές, μπορεί να ξαναρχίσει από εκεί που σταμάτησε.

Prince Alwaleed bin Khaled bin Talal is still alive, but he has been in a coma since 2005 and is dependent on a ventilator. There are no recent updates indicating a change in his condition, and he is receiving medical support for his breathing.

