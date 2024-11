Μάργκοτ Ρόμπι παιδί: Γέννησε η όμορφη ηθοποιός

Η Μάργκοτ Ρόμπι έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 34χρονη ηθοποιός γέννησε στις 17 Οκτωβρίου και λίγο πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία, ωστόσο όπως αναφέρει το ρεπορτάζ όλα κύλησαν καλά τόσο για την ίδια, όσο και για το μωρό.

Ο Τομ Άκερλεϊ, ο σύζυγός της και επιτυχημένος παραγωγός, εντοπίστηκε πρόσφατα να αγοράζει προμήθειες για το νεογέννητο. Οι περήφανοι παππούδες ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες για να γνωρίσουν το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού παρέμειναν σιωπηλοί τόσες ημέρες για το ευτυχές γεγονός, σεβόμενοι την ιδιωτικότητά τους. Το μωρό είναι το 12ο εγγόνι για την οικογένεια Άκερλεϊ, η οποία εξακολουθεί να ζει στο Σάρεϊ, όπου μεγάλωσε ο Άκερλεϊ.

