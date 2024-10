Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για τον Χάρι, πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια

Ένα βήμα συμφιλίωσης με τον αδερφό του φαίνεται πως έκανε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, κατονομάζοντάς τον δημοσίως για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μοιράστηκε πρόσφατα μια σημαντική ανάμνηση με τον αδερφό του, πρίγκιπα Χάρι, από την παιδική τους ηλικία σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους άστεγους. Ήταν από την εποχή που η Νταϊάνα πήγε τα δύο της παιδιά, σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο για να τους δείξει την πραγματικότητα της ζωής έξω από το παλάτι. «Η μητέρα μου με πήγε στο The Passage – πήγε εμένα και τον Χάρι εκεί. Πρέπει να ήμουν 11 ετών τότε, ίσως 10. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε κάτι τέτοιο και ήμουν λίγο ανήσυχος για το τι να περιμένω» δήλωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε ένα απόσπασμα προεπισκόπησης του ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο « Prince William: We Can End Homelessness». Μια φωτογραφία στο ντοκιμαντέρ δείχνει τα δύο αγόρια ντυμένα casual στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για τους άστεγους, να χαμογελούν στην κάμερα, με τον Χάρι να κάθεται στην αγκαλιά της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας. Ο Γουίλιαμ είπε ότι η μητέρα του έκανε τους πάντες εκεί «να αισθάνονται χαλαροί και να γελούν και να αστειεύονται με όλους» όπως συνήθιζε πάντα, αμέσως μόλις έφτασαν εκεί. «Θυμάμαι τότε να σκέφτομαι: ‘Όποιος δεν έχει σπίτι, θα πρέπει να είναι πολύ λυπημένος’, αλλά ήταν απίστευτο το πόσο χαρούμενο περιβάλλον ήταν» πρόσθεσε στο βίντεο.

Ο Γουίλιαμ αποκάλυψε ότι μιλά για το θέμα των αστέγων με τα παιδιά του

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, ο μελλοντικός βασιλιάς είπε ότι συζητά το θέμα των αστέγων με τα τρία του παιδιά, όπως έκανε και η Νταϊάνα μαζί του. «Όταν ήμουν πολύ μικρός, η μητέρα μου άρχισε να μιλάει για τους άστεγους, όπως κάνω και εγώ τώρα, με τα παιδιά μου στο δρόμο για το σχολείο. Βλέπαμε ανθρώπους στο δρόμο. Ξέρετε, όταν είσαι τόσο μικρός, είσαι απλά περίεργος και προσπαθείς κατά κάποιο τρόπο να καταλάβεις τι συμβαίνει. Απλά κάνει μια ερώτηση τύπου ‘Γιατί κάθονται εκεί;’. Και η μητέρα μου μας μιλούσε λίγο για το γιατί συμβαίνει αυτό και σίγουρα αυτό είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο».

Λέει επίσης ότι οι επισκέψεις αυτές τον έκαναν να συνειδητοποιήσει το εξής: «Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που δεν έχουν την ίδια ζωή με σένα… Η μητέρα μου φρόντισε ώστε όταν μεγαλώσαμε να μας δείξει πως η ζωή έξω από τα τείχη του παλατιού ήταν διαφορετική. Ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Και είναι περίεργο πώς έρχονται οι καιροί».

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάνει επίσημη αναφορά στον μικρότερο αδερφό του τον πρίγκιπα Χάρι. Παρά τις ευχές για τα 40α γενέθλιά του – και πάλι μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Χ – ο Γουίλιαμ και ο Χάρι έχουν τεταμένη σχέση μετά τον γάμο του δούκα του Σάσεξ με την Μέγκαν Μαρκλ. Η σχέση τους επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την αποχώρηση του Χάρι από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020. Ακολούθησε και η αποκαλυπτική συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, στην οποία εξαπέλυσαν κατηγορίες για ρατσισμό σε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Η συνέχεια δόθηκε με τα απομνημονεύματα του Χάρι όπου, μεταξύ άλλων ισχυρισμών, κατηγόρησε τον Γουίλιαμ ότι του επιτέθηκε σωματικά σε έναν καβγά για τη Μέγκαν στο σπίτι του στο Λονδίνο το 2019.