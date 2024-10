Ρονάλντο – 80χρονος: Ο Πορτογάλος σταρ ψάχνει ηλικιωμένο που έκλαιγε γιατί τον είδε από κοντά

Το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν κοιτά ηλικίες και πριν λίγες μέρες ένας 80χρονος οπαδός – και τεράστιος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο – έγινε viral.

Ο συγκεκριμένος κύριος εμφανίστηκε να… πλαντάζει στο κλάμα στο γήπεδο της Αλ Νασρ, αφού, φορώντας μάλιστα τη φανέλα του, κατάφερε για πρώτη φορά στη ζωή του να δει από κοντά τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή να παίζει ποδόσφαιρο.

Και, αν όλα πάνε καλά, θα έχει πιθανότατα την ευκαιρία να τον δει και από ακόμα πιο κοντά. Ο Κριστιάνο με δημοσίευσή του στα social media παρακάλεσε τους followers του να τον βοηθήσουν να εντοπίσει τον 80χρονο fan του, προφανώς επειδή θα ήθελε να τον γνωρίσει ή να τον ευχαριστήσει κάπως για αυτή την όμορφη και συγκινητική στιγμή. «Τον ψάχνω! Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε πληροφορία», έγραψε ο CR7 και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να τον βρει.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024