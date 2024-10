Adele – Celine Dion: Μια συγκινητική συνάντηση

Αντιμέτωπη με μία ευχάριστη έκπληξη που της έφερε δάκρυα στα μάτια ήρθε η Adele. Η Βρετανίδα pop star ήρθε τετ α τετ με τη Celine Dion σε συναυλία της στο Λας Βέγκας, όταν την είδε να παρακολουθεί το σόου ανάμεσα στο κοινό.

Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν σφιχτά με την Adele να ξεσπά σε κλάματα, ευχαριστώντας την κορυφαία diva για την τιμή που της έκανε φιλώντας της μάλιστα τα χέρια. Την ίδια ώρα, το κοινό, που δεν γνώριζε για την παρουσία της Celine Dion στον χώρο, χάρισε στις τραγουδίστριες ένα θερμό χειροκρότημα για την ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή συνάντηση.

Adele and Celine Dion sharing the most emotional interaction you’ll see today 🥹 #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/6QOoNeQbe8

— Adele Stats (@StatsAdele) October 27, 2024