Naked Gun: Ο Λίαμ Νίσον δηλώνει τρελά ερωτευμένος με την Πάμελα Άντερσον

Ο Λίαμ Νίσον αποκάλυψε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με τη συμπρωταγωνίστρια του στο «Naked Gun», Πάμελα Άντερσον, σε μια νέα συνέντευξη. Ο 72χρονος αστέρας δράσης – ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τις ταινίες δράσης – πρωταγωνιστεί μαζί με την 57χρονη σταρ του Baywatch στο επερχόμενο reboot και περιέγραψε λεπτομερώς πώς τα πήγαιναν οι δυο τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μιλώντας στο People, ανέφερε: «Με την Πάμελα, πρώτα απ’ όλα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Είναι καταπληκτικό να δουλεύεις μαζί της. Δεν μπορώ να της κάνω αρκετά κομπλιμέντα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία. Θα είναι καταπληκτική στην ταινία».

Σε άλλο σημείο ο Νίσον αστειεύτηκε ότι «δεν ξέρει» αν μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο που αρχικά έγινε διάσημος από τον Λέσλι Νίλσεν. Η Paramount Pictures ανακοίνωσε προηγουμένως ότι η ταινία «The Naked Gun» με πρωταγωνιστή τον Νίσον στο ρόλο του ανίκανου αστυνομικού Φρανκ Ντρέμπιν, θα βγει στις αίθουσες στις 15 Ιουλίου 2025. Η Άντερσον θα υποδυθεί το αντικείμενο του πόθου του, παρόμοιο με τον ρόλο που έπαιζε στο πρωτότυπο φιλμ η Πρισίλα Πρίσλεϊ. Το σενάριο γράφτηκε από τους Νταν Γκρέγκορ, Νταγκ Μαντ και Σέιφερ, την τριάδα πίσω από την live-action ταινία «Chip ‘n Dale: Rescue Rangers», η οποία κέρδισε ένα Emmy για εξαιρετική τηλεοπτική ταινία στα Emmy δημιουργικών τεχνών το 2022.

Ο Ακίβα Σέιφερ θα είναι ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός. Μέχρι στιγμής, λίγα είναι γνωστά για την πλοκή του reboot, αλλά είναι πιθανό η διάσημη ομάδα σεναριογράφων να ενσωματώσει έξυπνα το «πολύ ιδιαίτερο σύνολο δεξιοτήτων» που έχει αποκτήσει ο Νίσον παίζοντας την περσόνα του ήρωα δράσης εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Μπράιαν Μιλς στο franchise «Taken» (2008-2014).

Single Liam Neeson, 72, says he's 'madly in love' with co-star Pamela Anderson, 57, in gushing interview https://t.co/jG8DL7kRZs

