Πενέλοπε Κρουζ – Χαβιέρ Μπαρδέμ: Η ηθοποιός φωτογράφισε τον άντρα της γυμνό στο ντους

Ο Xαβιέ Μπαρδέμ πόζαρε για ένα αποκαλυπτικό στιγμιότυπο όντας γυμνός στο ντους για μια φωτογράφιση την οποία ανέλαβε η σύζυγός του, Πενέλοπε Κρουζ. Ο 55χρονος ηθοποιός κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού «The Gentleman’s Journal», και στη συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στο πώς αυτός και η σύζυγός του γνωρίστηκαν για πρώτη φορά και άρχισαν να βγαίνουν όταν ξαναέσμιξαν έπειτα από 17 χρόνια. Η ρομαντική σχέση του Μπαρδέμ και της Κρουζ άρχισε μετά την επανασύνδεσή τους στα γυρίσματα της ταινίας «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Δύο χρόνια αργότερα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Όσον αφορά στην πρώτη τους συνάντηση, ο ηθοποιός περιέγραψε: «Ήταν 17 ετών και εγώ 22. Ήταν η πρώτη της ταινία, μια από τις πρώτες μου ταινίες. Μια μεγάλη ταινία. Γνωριστήκαμε στη δοκιμή των ρούχων, όπου κοιταχτήκαμε και υποθέτω ότι κάτι συνέβη. Κάτι που δεν έχει καμία εξήγηση και ξεπερνά τη λογική και εξήγηση».

Ο ηθοποιός είπε ότι ενώ δεν έγινε κάτι ρομαντικό μεταξύ τους εκείνη την περίοδο, ξανασυναντήθηκαν έπειτα από 17 χρόνια για το «Vicky Cristina Barcelona», το οποίο χάρισε στην Κρουζ το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. «Συνειδητοποιήσαμε ότι το συναίσθημα ήταν ακόμα ζωντανό. Πολύ ζωντανό. Προς έκπληξή μας!», πρόσθεσε ο Μπαρδέμ. «Αλλά έτυχε να είμαστε και οι δύο ελεύθεροι εκείνη τη στιγμή, οπότε φυσικά συνέβη αυτό που έπρεπε να συμβεί – δύο άνθρωποι επανασυνδέθηκαν επειδή μοιράστηκαν τόνους πραγμάτων, πολύ περισσότερα από όσα περίμεναν. Αλλά μοιραστήκαμε επίσης ότι γνωρίσαμε και μάθαμε ο ένας τον άλλον πριν από όλον αυτόν τον θόρυβο, πριν από την επιτυχία και πριν μας δει κανείς με διαφορετικά μάτια εξαιτίας αυτού που ήμασταν τώρα, αυτού που είχαμε γίνει».

Επίσης, σημείωσε: «Και αυτό είναι μια σημαντική βάση, το να βασίζεσαι σε κάποιον επειδή τον ξέρεις πραγματικά και σε ξέρει πραγματικά. Εσύ με βλέπεις, εγώ σε βλέπω. Αυτό είναι σημαντικό». Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τον 13χρονο Λέο και την 11χρονη Λούνα και είπε επίσης στο δημοσίευμα ότι έχει μάθει να αποδέχεται τα «ελαττώματά» του όταν πρόκειται για την πατρότητα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έχω ελαττώματα. Έχω άπειρα ελαττώματα και πράγματα που πρέπει να διορθωθούν όσον αφορά εμένα ως άνθρωπο. Αλλά το να μπορείς να εκπαιδεύσεις κάποιον είναι η πιο σημαντική ευθύνη που θα έχεις ποτέ». Και συνέχισε: «Βοηθάς να καθοδηγήσεις, να διαμορφώσεις κάποιον, και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου; Αν δεν αξιολογήσεις πραγματικά ποιος είσαι ως άνθρωπος; Ποιος είσαι εσύ; Και τι έχεις πετύχει; Ποια είναι τα ελαττώματά μας; Ποιες είναι οι αρετές μας; Επειδή όλοι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στις αρετές μας, να δώσουμε προσοχή στις αρετές μας. Αλλά πρέπει πραγματικά να δώσουμε προσοχή στα ελαττώματά μας».

