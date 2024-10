Αδερφές Καρντάσιαν: Διαγωνισμός για την πιο αποκαλυπτική εμφάνιση

Οι αδερφές Καρντάσιαν φρόντισαν να ξεχωρίζουν στο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας, με την Κάιλι και την Κένταλ Τζένερ να «διαγωνίζονται» για το ποια θα κάνει την πιο αποκαλυπτική εμφάνιση. Η Κένταλ Τζένερ ήταν εντυπωσιακή με μια παλιά χολιγουντιανή λάμψη στην εμφάνισή της με ένα μαύρο φόρεμα Schiaparelli με σέξι κοψίματα στο μπούστο. Το μοντέλο διατήρησε το πρόσφατο ξανθό λουκ της, υιοθετώντας ένα χτένισμα αλά Μέριλιν Μονρόε.

Η Κάιλι, από την άλλη, τράβηξε τα βλέμματα επάνω της με ένα δίχρωμο φόρεμα, το οποίο αποτελούνταν από ένα nude εφαρμοστό πάνω μέρος με παγιέτες στο χρώμα του δέρματος και μια μακριά μαύρη φούστα με ζώνη σε στυλ cutout.

Οι αδερφές Καρντάσιαν πόζαραν στο κόκκινο χαλί του γκαλά αγκαλιασμένες, και όπως έγραψε στο Instagram η Κένταλ, δεν μπορούσαν να σταματάνε να γελάνε.

Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η τρίτη αδερφή, η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία επέλεξε να φορέσει ένα λευκό κορσέ Thierry Mugler και από πάνω μία ρόμπα.

