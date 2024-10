Κυκλώνας Μίλτον Φλόριντα: Προσομοίωση δείχνει τι μπορεί να συμβεί

Μια τρομακτική προσομοίωση αποκάλυψε τι αναμένεται να συμβεί όταν ο κυκλώνας Μίλτον χτυπήσει τη Φλόριντα. Ο Μίλτον πρόκειται να φέρει μία «καταιγίδα τέρας» με ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 285 χμλ την ώρα ενώ οι αρχές προειδοποιούν για θανάσιμο κίνδυνο και καλούν τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.

Εάν δεν αλλάξει πορεία, ο Μίλτον προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος κυκλώνας που θα πλήξει την περιοχή Τάμπα εδώ και έναν αιώνα, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι. Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι, τις πρώτες πρωινές ώρες (Ελλάδας). Τρομοκρατημένοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την επαπειλούμενη πολιτεία μετά και τις δραματικές εκκλήσεις που απηύθυναν οι Αρχές. «Αν επιλέξετε να μείνετε σε κάποια από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε», είπε χαρακτηριστικά η μιλώντας στο CNN η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, απευθυνόμενη στους κατοίκους της πόλης της.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024