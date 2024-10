Κυκλώνας Μίλτον Φλόριντα: Χάος στους δρόμους, μαζικές εκκενώσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στη Φλόριντα, όπου εκατομμύρια κάτοικοι των δυτικών ακτών της, εγκαταλείπουν την περιοχή Τάμπα καθώς προ των πυλών βρίσκεται η επέλαση του κυκλώνα Μίλτον. Ο Μίλτον πρόκειται να φέρει μία «καταιγίδα τέρας» με ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 285 χμλ την ώρα ενώ οι αρχές προειδοποιούν για θανάσιμο κίνδυνο και καλούν τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή. Εάν δεν αλλάξει πορεία, ο Μίλτον προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος κυκλώνας που θα πλήξει την περιοχή Τάμπα εδώ και έναν αιώνα, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι. Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι, τις πρώτες πρωινές ώρες (Ελλάδας). Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι η Φλόριντα έχει ετοιμάσει δεκάδες καταφύγια για να βοηθήσει στη στέγαση των κατοίκων που έμειναν αποκλεισμένοι από την καταιγίδα ενώ η Δήμαρχος της Τάμπα προειδοποίησε πως «αν οι κάτοικοι επιλέξουν να μείνουν δεν θα επιζήσουν».

Δήμαρχος Τάμπα στους κατοίκους: «Αν δεν φύγετε, θα πεθάνετε»

Οι Αρχές των περιοχών της Φλόριντα που αναμένεται να βρεθούν από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο έλεος του κυκλώνα απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Μιλώντας στο CNN η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, απευθυνώμενη στους κατοίκους της πόλης τόνισε: «Αν επιλέξετε να μείνετε σε κάποια από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε». Απευθυνόμενη στους απρόθυμους να εκκενώσουν τις εστίες τους, είπε ότι «μπορεί να καταφέρατε σε άλλες καταιγίδες, αλλά δεν υπήρξε άλλη σαν κι αυτή. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε ολόκληρη τη ζωή μου, ούτε οποιοσδήποτε άλλος γεννήθηκε ή μεγάλωσε στην περιοχή της Τάμπα Μπέι».

Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 8, 2024

Ο χειρότερος κυκλώνας των τελευταίων 100 ετών

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για τον χειρότερο κυκλώνα των τελευταίων 100 ετών που θα αντιμετωπίσει η Φλόριντα, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα. Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά τα ξημερώματα σε κυκλώνα κατηγορίας 5, το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC). Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται αυτήν τη στιγμή περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα, συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 260 χλμ/ώρα, αναφέρει η ενημέρωση του NHC. Εν τω μεταξύ, το NHC ανακοίνωσε πως ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.

Συναγερμός και στο Μεξικό -Θωρακίζονται οι κάτοικοι

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Μεξικό, όπου κάτοικοί και τουρίστες απομακρύνονται για να σωθούν ενώ η πρόεδρος της χώρας καλεί τον λαό να ψάξει ασφαλές καταφύγιο. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα ολόκληρου του πλανήτη για τη φετινή χρονιά, με την ταχύτητα των ανέμων να ξεπερνά τα 275 χλμ ανά ώρα. Εκατοντάδες τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το νησί Χόλμποξ του Μεξικού. Στο Κανκούν, οι ψαράδες ασφαλίζουν τις βάρκες τους εν αναμονή του τυφώνα. Στα τοπικά σούπερ μάρκετ, οι εργαζόμενοι θωρακίζουν τα παράθυρα και οι πολίτες άδειασαν τα ράφια.

Hurricane Milton makes landfall in Cancun, Mexico with minimal damage! Now heading to Florida, strengthening to Category 4 with 155mph winds. Florida, prepare for impact! Evacuations underway, stay tuned for updates. #HurricaneMilton #Cancun #WeatherAlert pic.twitter.com/PcBOK3LdwK — Facts Prime (@factsprime35) October 8, 2024

A rare natural phenomenon is observed in the state of #Florida, US As #Hurricane #Milton takes aim at the US south washed by the Gulf of Mexico, unusual clouds appeared in the sky. pic.twitter.com/uSg86hI8BG — Thomas MORE (@ThomaMore) October 8, 2024

Φλόριντα: Χάος στους δρόμους -Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε τυφώνα κατηγορίας 5

Ο «Μίλτον» ενισχύθηκε γρήγορα ξανά σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Κόλπο του Μεξικού, κινούμενος προς τη Φλόριντα. Εκεί, οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να δώσουν άλλη μια σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους, δέκα μόλις μέρες μετά την έλευση του τυφώνα Ελίν. Περίπου 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή, μετά από παραίνεση των αρχών ενώ χάος επικρατεί στους δρόμους καθώς οι Αμερικανοί εκκενώνουν τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από τον τυφώνα Μίλτον. Κάτοικος της Φλόριντα τονίζει πως «το μεγαλύτερο θέμα είναι ο άνεμος, που θα πνέει πολύ κοντά μας, ανεμπόδιστα πάνω μας. Όπως βλέπετε γύρω, πολλοί άνθρωποι έχουν αφήσει ένα σωρό πράγματα στις αυλές τους, όλα αυτά θα τα πάρει ο αέρας και θα τα μεταφέρει στο δρόμο και θα χτυπήσει ποιος ξέρει ποιον».

Ουρές στο Ορλάντο για σακιά με άμμο

Στο Ορλάντο, μια πόλη όπου βρίσκονται πολλά πάρκα ψυχαγωγίας, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχημάτιζαν τεράστιες ουρές σε σημεία διανομής σακιών με άμμο. Ο 29χρονος Ντόμινικ Τουτσαρόνε δήλωσε στο AFP ότι δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε. «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το μάτι ενός κυκλώνα πέρασε από το Ορλάντο», είπε.

Massive evacuations in Florida due to Hurricane Milton. This is I-75 in Tampa. pic.twitter.com/owHfH8v8sj — T_CAS videos (@tecas2000) October 8, 2024

Στη δίνη του κυκλώνα Μίλτον οι Έλληνες στη Φλόριντα

Ο Έλληνας πρώην δήμαρχος του Τάρπον Σπρινγκς, Κρις Αλαχούζος, μιλώντας στο iefimerida.gr για την εκκένωση στη Φλόριντα εξαιτίας του κυκλώνα Milton, τόνισε πως η κατάσταση είναι σοβαρή, τη στιγμή που οι Αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς έχουν προειδοποιήσει πως το πέρασμα του κυκλώνα αναμένεται να είναι πολύ ισχυρό. Ο Καλυμνιακής καταγωγής πρώην δήμαρχος του Τάρπον Σπρινγκς, Κρις Αλαχούζος, είπε στο iefimerida.gr ότι αυτός και η οικογένειά του έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους και βρίσκονται σε μια περιοχή τρεισήμισι ωρών μακριά. Παράλληλα, επισήμανε ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες που μένουν εκεί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. «Η υγεία μας είναι καλά, αλλά η περιουσία μου όχι. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον τυφώνα Ελέν, που πλημμύρισε τα πάντα. Το σπίτι μας γέμισε νερό. Έπιπλα, ρούχα, συσκευές τα πετάξαμε όλα έξω. Και ενώ δεν είχαμε προλάβει να καθαρίσουμε, έρχεται ο νέος τυφώνας», είπε συγκλονισμένος ο κ. Αλαχούζος. «Δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει για τις ζημιές στην περιουσία μου, αλλά εφόσον τελειώσω θα έρθω στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

ΗΠΑ: Τα δάκρυα on-air του μετεωρολόγου

O πολύ δημοφιλής τοπικός μετεωρολόγος Τζον Μοράλες με τρεμάμενη φωνή έδινε χθες την πρόβλεψή του για τον αέρα. «Είναι ένας απίστευτος, απίστευτος τυφώνας. Έχει πέσει 50 μιλιμπάρ σε 10 ώρες. Ζητώ συγγνώμη. Είναι απλά φρικτό», είπε.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG — John Morales (@JohnMoralesTV) October 7, 2024

Έκκληση Μπάιντεν: «Ζήτημα ζωής και θανάτου η εκκένωση»

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι ο τυφώνας Μίλτον θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα στις ΗΠΑ εδώ και 100 χρόνια. Οι κάτοικοι της Φλόριντα που ζουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης κλήθηκαν από τον πρόεδρο να φύγουν αμέσως. Είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου» τόνισε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε με όλους τους πολιτικούς ηγέτες της περιοχής και τους είπε πως «ότι ζητήσουν, μπορούν να το πάρουν». Οι άνεμοι έχουν ήδη φτάσει τα 180 μίλια/ώρα και το κύμα καταιγίδας μπορεί να φτάσει τα 15 πόδια – κάτι που ο Μπάιντεν χαρακτηρίζει «καταστροφικό». Ο τυφώνας Μίλτον θα μπορούσε να αφήσει στο πέρασμά του μεγάλες καταστροφές, προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πυρά» Χάρις Κατά Τραμπ για «πολιτικά παιχνίδια»

Εν τω μεταξύ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, επέκρινε έντονα τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ για «πολιτικά παιχνίδια», σχολιάζοντας τις κατηγορίες του περί ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα του κυκλώνα Ελίν. Είναι «ανεύθυνο και εγωιστικό» να επιδίδεται σε πολιτικά παιχνίδια αυτήν τη στιγμή, σε περίοδο κρίσης, κατήγγειλε η Χάρις.