Γιόχαν Νέσκενς πέθανε: Απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ο θρυλικός Ολλανδός μέσος, Γιόχαν Νέσκενς, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στην Αλγερία, σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB). Ο Νέσκενς βρισκόταν στην Αλγερία για επίσημη εκδήλωση της αφρικανικής ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκπροσωπώντας την KNVB, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, και σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του. «Με μεγάλη λύπη, η KNVB πληροφορήθηκε για τον απροσδόκητο θάνατο του Γιόχαν Νέσκενς. Ο Γιόχαν υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της Ολλανδίας. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαρλίς, στα παιδιά του Κρίστιαν, Ταμάρα, Μπιάνκα και Άρμαντ, καθώς και στα εγγόνια του, Ντζόι και Λοβέε», αναφέρει η ανακοίνωση της ολλανδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Ο Γιοχάνες Γιάκομπους «Γιόχαν» Νέσκενς γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1951 και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μέλος της θρυλικής ομάδας του Άγιαξ, κατέκτησε τρία συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα (1971-1973) δίπλα στον αρχηγό Γιόχαν Κρόιφ, ενώ συνέχισε την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπου αγωνίστηκε από το 1974 έως το 1979, συμμετέχοντας σε 233 αγώνες και σημειώνοντας 54 γκολ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπαρτσελόνα, ο Νέσκενς έγινε ένας από τους αγαπημένους ξένους παίκτες του συλλόγου, ενώ το 1975-76 αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ξένος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος με το βραβείο «Don Balón».

Το 1979, ο Νέσκενς μετακινήθηκε στους New York Cosmos, όπου παρέμεινε μέχρι το 1984, κατακτώντας το πρωτάθλημα NASL το 1980 και το 1982 μαζί με παγκόσμια αστέρια όπως ο Φραντς Μπεκενμπάουερ και ο Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες. Η καριέρα του συνεχίστηκε σε διάφορες ομάδες, όπως η Γκρόνινγκεν, η Κάνσας Σίτι Κόμετς και άλλες μικρότερες ομάδες στην Ελβετία, όπου τελικά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Ο Νέσκενς δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά και μια σημαντική φυσιογνωμία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συνθέτοντας μαζί με τον Κρόιφ ένα από τα κορυφαία «δίδυμα» της ιστορίας του αθλήματος. Το 2005 έγινε βοηθός προπονητή της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας υπό τον Γκους Χίντιγκ, ενώ το 2006 ανέλαβε βοηθός προπονητή της Μπαρτσελόνα δίπλα στον Φρανκ Ράικαρντ, προτού απολυθεί το 2008. Το 2009 ανέλαβε την εθνική ομάδα Β της Ολλανδίας και αργότερα συνεργάστηκε με τη Γαλατασαράι, πάλι ως βοηθός του Ράικαρντ.

Στο αγωνιστικό πεδίο, ο Νέσκενς ξεχώριζε για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, το πάθος του και το στιλ του, που ήταν σήμα κατατεθέν του – τα μακριά μαλλιά, οι φαβορίτες και τα ψηλά πόδια του άφησαν ανεξίτηλη εικόνα. Υπήρξε μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, η οποία έφτασε δύο φορές στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 1974 και το 1978, ενώ σκόραρε στον τελικό του 1974 με δυνατό πέναλτι στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Συνολικά, πραγματοποίησε 49 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα, σημειώνοντας 17 γκολ, ενώ συμμετείχε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1976, όπου η Ολλανδία κατέλαβε την τρίτη θέση.

Το 2004, ο Νέσκενς συμπεριλήφθηκε στους 125 καλύτερους εν ζωή ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της τελετής της FIFA, ενώ το 2017 κατατάχθηκε στην 64η θέση στη λίστα των 100 καλύτερων παικτών όλων των εποχών του περιοδικού FourFourTwo. Η ξαφνική απώλεια του Γιόχαν Νέσκενς αφήνει ένα τεράστιο κενό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά και μια πλούσια κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Ήταν ένας αληθινός πρωτοπόρος του αθλήματος, με προσήλωση και πάθος για το ποδόσφαιρο που θα μείνει αξέχαστο.

