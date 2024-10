Τζένιφερ Άνιστον Ελλάδα: “Έχω αυτό το τραύμα ότι πρέπει να χορέψω για τους συγγενείς μου”

Καλεσμένη στην βραδινή εκπομπή του Τζίμι Κίμελ βρέθηκε η Τζένιφερ Άνιστον και έκανε πολλές αποκαλύψεις για την ελληνική οικογένειά της. Η διάσημη ηθοποιός έκατσε στην πολυθρόνα του δημοφιλούς talk show «Jimmy Kimmel Live» και μίλησε για τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για την ίδια. Μία από αυτές είχε να κάνει με την ελληνική καταγωγή της, την οικογένειά της στην Ελλάδα αλλά και ένα ξεκαρδιστικό «έθιμο» που έχουν, το οποίο της έχει δημιουργήσει «τραύμα». «Είναι αλήθεια ότι την παραμονή των Χριστουγέννων, η οικογένειά σου σε βάζει να χορέψεις τον χορό της κοιλιάς (τσιφτετέλι);», τη ρώτησε. Τότε, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός του απάντησε γελώντας: «Ναι, και όχι μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, οποιαδήποτε στιγμή». «Ξέρεις, οι Έλληνες αγαπούν κάθε οικογενειακό δείπνο», πρόσθεσε.

«Έχω ένα εσωτερικό τραύμα από το να πρέπει να παίξω και να χορέψω χορό της κοιλιάς μπροστά στις Ελληνίδες θείες μου, τους θείους και τις γιαγιάδες μου. Ζω ό,τι ζουν παιδιά που οι γονείς τους ζητούν να παίξουν πιάνο ή να τραγουδήσουν μπροστά σε όλους. Αγχώνομαι πολύ όταν το κάνουν αυτό φίλοι μου στα παιδιά τους, γιατί έχω αυτό το τραύμα ότι πρέπει να χορέψω για τους Έλληνες συγγενείς μου», εξομολογήθηκε. Το 2016, η Τζένιφερ Άνιστον είχε μιλήσει ξανά για τις συναντήσεις με την οικογένειά της από την Ελλάδα. Μιλώντας στο Entertainment Weekly είχε πει: «Η πλευρά της οικογένειας του μπαμπά μου είναι ελληνική, οπότε θα ντυνόμουν Ελληνίδα και μετά θα έπρεπε να χορέψω χορό της κοιλιάς».

«Δεν είχε καμία σχέση με τα Χριστούγεννα. Ήταν σαν να λένε “ας ταπεινώσουμε την Τζεν τα Χριστούγεννα”», είχε πει ακόμη. Η Τζένιφερ μεγάλωσε στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια με πατέρα της τον Τζον Άνιστον, έναν ελληνικής καταγωγής αστέρα της σαπουνόπερας και τη μητέρα της Νάνσι Ντάου.

Ποιος ήταν ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον

Ο Τζον Άνιστον (Γιάννης Αναστασάκης), γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης από τη Στέλλα Τζόαν και τον Αντώνιο Αναστασάκη. Ο ίδιος δεν μεγάλωσε στην πατρίδα του, αφού σε ηλικία 2 ετών, μετακόμισαν οικογενειακώς στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου διατηρούσαν εστιατόριο. Εκεί έκανε το επίθετό του Άνιστον. Ο ρόλος του «Βίκτωρ Κυριάκη» στη σαπουνόπερα του NBC «Days Of Our Lives» είναι αυτός με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο στην πορεία της καριέρας του. Έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2022. Η εμφάνιση της Άνιστον στην εκπομπή έγινε για να προωθήσει το νέο της παιδικό βιβλίο, «Clydeo Takes a Bite Out of Life», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον σκύλο διάσωσής της Clyde. Η ηθοποιός έφερε μάλιστα τον Clyde μαζί της στο στούντιο, επιτρέποντάς του να κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο.