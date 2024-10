Σίντνεϊ Σουίνι σύντροφος: Η ηθοποιός απαντά σε όσους λένε ότι στηρίζεται οικονομικά στον αρραβωνιαστικό της

H Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε σε όσους την κατηγορούν ότι στηρίζεται οικονομικά στον 40χρονο αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο. Η 27χρονη ηθοποιός μίλησε στο Glamour και δήλωσε αρχικά: «Είμαι μια πολύ επιτυχημένη, ανεξάρτητη γυναίκα που έχει δουλέψει πολύ σκληρά». Στη συνέχεια, ανέφερε πως όχι μόνο πληρώνει μόνη της όλους της τους λογαριασμούς, αλλά στηρίζει επίσης, οικονομικά την οικογένειά της. «Έχω καταφέρει να αγοράσω τα πάντα μόνη μου και φροντίζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Ο καλός μου δεν είναι ο “οικονομικός υποστηρικτής” μου. Μπορείς να είσαι σε μια υγιή σχέση με κάποιος και να είσαι πολύ επιτυχημένος χωρίς να τον χρειάζεσαι», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης: «Είμαστε συμπαίκτες, είμαστε μαζί σε αυτό. Και θέλουμε να δούμε ο ένας τον άλλο να πετυχαίνει». Τέλος, δήλωσε περήφανη για τα επιτεύγματά της, που ήρθαν μέσα από σκληρή δουλειά και της επέτρεψαν να εξοφλήσει το στεγαστικό δάνειο της μητέρας της, να πετάει με τη γιαγιά και τον παππού της στην Ιταλία και να αγοράσει στον θείο της το σκάφος των ονείρων του. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ, η Σίντνεϊ Σουίνι είπε ότι γνωρίζει ότι η επιτυχία της μπορεί να εκλείψει ανά πάσα στιγμή. «Προέρχομαι από μια οικογένεια, όπου είδα τους γονείς μου να χάνουν τα πάντα και με τρομάζει αυτό. Αυτός ο φόβος θα βρίσκεται πάντα μέσα μου. Για αυτό αποταμιεύω συνεχώς, δεν πηγαίνω απλά και ξοδεύω χρήματα, μου αρέσει να επενδύω», είπε κλείνοντας.

