Έλεν ντε Τζένερις για αισθητικές επεμβάσεις: Χάσιμο χρόνο να ανησυχούμε για το τι σκέφτονται οι άλλοι

Η Έλεν ντε Τζένερις αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις που έκανε και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Στο νέο της σόου στο Netflix, με τίτλο «Ellen DeGeneres: For Your Approval», η παρουσιάστρια δήλωσε χιουμοριστικά: «Αν σας φαίνομαι μεγαλύτερη από την τελευταία φορά που με είδατε, είναι γιατί όντως είμαι μεγαλύτερη και επίσης, γιατί σταμάτησα να κάνω μπότοξ και fillers». Στη συνέχεια, ανέφερε πως δεν την ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνη. «Έλεγα πάντα ότι δεν με ένοιαζε τι λένε οι άλλοι, αλλά τώρα κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι το είπα στο απόγειο της φήμης μου. Είναι χάσιμο χρόνο να ανησυχούμε για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Είναι σπατάλη ενέργειας. Και επίσης, απλώς μαντεύουμε, ποτέ δεν ξέρουμε τι λένε. Είναι αδύνατον να μαντέψει κανείς τι σκέφτονται οι άνθρωποι», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο του σόου της, η Έλεν ντε Τζένερις αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. «Διαγνώστηκα με οστεοπόρωση, αφού έκανα ένα τεστ οστικής πυκνότητας. Ουσιαστικά, είμαι σαν ένα ανθρώπινο κάστρο από άμμο. Δεν ξέρω καν πώς στέκομαι όρθια αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να διαλυθώ στο ντους», είπε χιουμοριστικά. Τέλος, ανέφερε: «Βίωσα πολύ μεγάλο πόνο. Είναι δύσκολο να είσαι ειλικρινής σχετικά με τη γήρανση και να δείχνεις κουλ».

