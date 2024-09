Έλεν ντε Τζενέρις: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι ανοιχτός στις ερμηνείες όλων

Η Έλεν ντε Τζενέρις ήταν ειλικρινής στο τελευταίο της stand-up σόου στο Netflix, «For Your Approval». Η πρώην talk show παρουσιάστρια είπε στο κοινό ότι είναι περήφανη για το ποια έχει γίνει τέσσερα χρόνια αφότου χαρακτηρίστηκε ως κακιά και κατηγορήθηκε ότι ηγείται ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος. «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι ανοιχτός στις ερμηνείες όλων. Και είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει το ρητό που λέει: “Το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα δεν με αφορά”. Επειδή οι άνθρωποι θα πουν όλα τα είδη των πραγμάτων και δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό. Αλλά εσύ ξέρεις την αλήθεια και αυτό είναι το μόνο που μετράει», υπογράμμισε.

Ενώ αναγνώρισε ότι η καριέρα της στην κωμωδία την ανάγκασε να «νοιάζεται για το τι σκέφτονται οι άνθρωποι» ως έναν τρόπο να μετρά την επιτυχία, η ντε Τζενέρις παραδέχτηκε ότι έχει σταματήσει να εστιάζει στο τι αισθάνονται οι άλλοι γι’ αυτήν, ειδικά αφού επέτρεψε στην ταμπέλα της κακιάς να την καταναλώσει. «Αν τους αρέσεις, είσαι μέσα, και αν όχι, είσαι έξω. Και πέρασα μια ολόκληρη ζωή προσπαθώντας να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους και νοιαζόμουν πάρα πολύ για το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Έτσι, η σκέψη ότι κάποιος θα σκεφτόταν ότι είμαι κακιά ήταν καταστροφική για μένα και με έτρωγε για πολύ καιρό», συνέχισε.

«Μετά από μια ζωή που νοιαζόμουν, απλά δεν μπορώ πια. Γι’ αυτό και δεν το κάνω. Αλλά αν είμαι ειλικρινής… και έχω την επιλογή να με θυμούνται οι άνθρωποι ως κάποιον που ήταν κακός ή κάποιον που ήταν αγαπητός […] Επιλέγω αυτό», εξήγησε. Τώρα που η ντε Τζενέρις έχει αποκτήσει άλλου είδους προοπτική με την ηλικία, είναι «ευτυχισμένη που δεν είναι αφεντικό ή μάρκα ή διαφημιστική πινακίδα, αλλά απλά ένας άνθρωπος». Η κωμικός βρέθηκε στο στόχαστρο όταν οι εργαζόμενοι του ομώνυμου talk show της – το οποίο διήρκεσε 19 σεζόν από το 2003 έως το 2022 – ισχυρίστηκαν δημοσίως ότι η ντε Τζενέρις είχε δημιουργήσει στο πλατό ένα κλίμα εκφοβισμού, ρατσισμού και φόβου. Το σκάνδαλο είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση τριών κορυφαίων παραγωγών της εκπομπής.

