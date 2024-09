Ιρίνα Σάικ στην πασαρέλα των Dolce & Gabbana: Κάν’το όπως η Μαντόνα

Η Ιρίνα Σάικ περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο της Ιταλίας, θυμίζοντας τη Μαντόνα. Το 38χρονο μοντέλο θέλησε να τιμήσει την διάσημη τραγουδίστρια, η οποία υπήρξε η μούσα για την νέα κολεξιόν του οίκου Dolce & Gabbana. Έτσι, λοιπόν, η Ιρίνα Σάικ περπάτησε την πασαρέλα φορώντας ένα μαύρο κωνικό μπουστάκι το οποίο συνδύασε με ένα ταιριαστό σακάκι, παντελόνι και χρυσά σκουλαρίκια με σταυρό. Προκειμένου να θυμίζει ακόμη περισσότερο την Μαντόνα, από την εποχή του Blond Ambition στη δεκαετία του 1990, έκρυψε τα μαύρα της μαλλιά κάτω από μια ξανθιά περούκα.

Όπως είπαμε παραπάνω, οι ιδρυτές του οίκου Domenico Dolce και Stefano Gabbana, χρησιμοποίησαν την 66χρονη Μαντόνα ως μούσα για τη συλλογή τους Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Μάλιστα, η Μαντόνα παρακολούθησε το σόου από την πρώτη σειρά, φορώντας ένα μακρύ μαύρο πέπλο που έφτανε μέχρι τα γόνατά της, ένα μαύρο μάξι φόρεμα, διχτυωτό καλσόν και μαύρες γόβες. Ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα χρυσό στέμμα και ένα διαμαντένιο κολιέ. Να θυμίσουμε πως η Μαντόνα ήταν η πρώτη που μετέτρεψε το κωνικό μπουστάκι του Jean Paul Gaultier σε fashion statement τη δεκαετία του ‘90, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Blond Ambition» όπου και το φορούσε.

Irina Shayk pays homage to Madonna with cone bra, blond curls during Dolce & Gabbana fashion show in Milan https://t.co/l59n6pQQ0O pic.twitter.com/BzXIfLYVvt

— Page Six (@PageSix) September 22, 2024