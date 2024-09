Iron Maiden περιοδεία 2025: Η ανακοίνωση που τρέλανε τος φανατικούς

Οι θρυλικοί Iron Maiden με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής στη μουσική βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν μία περιοδεία-μαμούθ για το 2025. Με την ονομασία «Run For Your Lives tour», θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου από τη Βουδαπέστη και λίγες ημέρες μετά θα εμφανιστούν στην Πράγα.

Υπόσχονται ότι η λίστα των τραγουδιών τους θα είναι πολύ ιδιαίτερη και θα επικεντρωθεί στα εννέα πρώτα άλμπουμ τους. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πέντε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σε χώρους όπως το London Stadium, έδρα της West Ham της αγαπημένης ομάδας του ιδρυτή της μπάντας Στιβ Χάρις.

