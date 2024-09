The Cure 2024 νέο άλμπουμ: Αντίστροφη μέτρηση!

Πλησιάζουν οι ημέρες που η υπόσχεση του Ρόμπερτ Σμιθ για ένα ακόμη άλμπουμ των The Cure με καινούρια τραγούδια θα βγει στην κυκλοφορία. Χθες Πέμπτη, θαυμαστές του συγκροτήματος έλαβαν καρτ ποστάλ στο ταχυδρομείο τους που τους πληροφορούσε με «κρυπτικό» τρόπο ότι το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου 2024 και θα έχει τον τίτλο «Songs of a lost world» με την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ τυπωμένη σε λατινικούς αριθμούς. Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία των The Cure μετά από 16 χρόνια. Πριν από λίγες ημέρες, το συγκρότημα άλλαξε το logo στα social media του αντικαθιστώντας το με μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε μαύρο φόντο. Ο κιθαρίστας του γκρουπ, Ριβς Γκέιμπρελς ανέβασε με τη σειρά του στους λογαριασμούς του ένα link που έστελνε τους χρήστες στο ανανεωμένο site του γκρουπ, ενώ ο γιος του μπασίστα Σάιμον Γκάλοπ, Ιντεν, ανέβασε στίχο από το καινούριο τραγούδι τους με τίτλο «Alone».

Όλα αυτά ενώ μας χωρίζουν λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία ενός σινγκλ με δύο νέα τραγούδια ηχογραφημένα ζωντανά στη Γαλλία το 2022, τα «And nothing is forever» και «I can never say goodbye». Τα έσοδα των πωλήσεων θα διατεθούν για τους περιβαλλοντικούς σκοπούς του «Earth Percent». Την ίδια χρονιά οι Cure είχαν παρουσιάσει δύο ακόμα νέα τραγούδια στις συναυλίες τους, τα «Alone» και «Endsong». Πριν από δύο χρόνια ο Ρόμπερτ Σμιθ είχε επίσης δηλώσει ότι οι Cure δουλεύουν σε δύο δίσκους με τον ένα να είναι έτοιμος, ενώ στα σκαριά έχει και σόλο άλμπουμ. «Ο ένας δίσκος ακούγεται σαν ό,τι πιο δυστοπικό έχουμε ηχογραφήσει ποτέ και ο άλλος είναι πιο ρυθμικός. Ο δικός μου δίσκος θα κυκλοφορήσει του χρόνου», είχε πει.