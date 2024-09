Wolfs ταινία: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διαψεύδει ότι πληρώθηκαν με τον Μπραντ Πιτ 35 εκατ. δολάρια

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διέψευσε ένα δημοσίευμα σχετικά με τον μισθό του στη νέα του ταινία με τον Μπραντ Πιτ, «Wolfs». Οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρωταγωνιστές του «Ocean’s 11» είχαν πληρωθεί πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας για να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ταινία την Κυριακή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Κλούνεϊ ανέφερε το δημοσίευμα στους δημοσιογράφους. «Ήταν ένα ενδιαφέρον άρθρο και όποια κι αν ήταν η πηγή της για τον μισθό μας, είναι εκατομμύρια και εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από αυτά που αναφέρθηκαν. Και το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή νομίζω ότι είναι κακό για τη βιομηχανία μας αν ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό είναι το πρότυπο για τους μισθούς», δήλωσε ο 63χρονος σταρ, σύμφωνα με το People. «Νομίζω ότι αυτό είναι τρομερό, θα καταστήσει αδύνατη την παραγωγή ταινιών».

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Κλούνεϊ εξήγησε επίσης ότι ο ίδιος και ο Πιτ έδωσαν πίσω μέρος των μισθών τους μετά την αποτυχία μιας συμφωνίας για την κινηματογραφική κυκλοφορία του «Wolfs», πράγμα που σημαίνει ότι η ταινία θα βγει σε περιορισμένη κυκλοφορία. Συνέχισε, εξηγώντας τις σημερινές επιπλοκές της παραγωγής και πώλησης ταινιών στο Χόλιγουντ: «Ναι, θέλαμε να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Είχαμε κάποια εμπόδια στην πορεία, αυτά συμβαίνουν. Όταν έκανα [το βιογραφικό αθλητικό δράμα που σκηνοθέτησε ο Κλούνεϊ] το “The Boys in the Boat”, το κάναμε για την MGM, και μετά κατέληξε να είναι για την Amazon, και δεν καταφέραμε να πετύχουμε καθόλου ξένη κυκλοφορία, κάτι που αποτέλεσε έκπληξη. Υπάρχουν στοιχεία που ακόμα προσπαθούμε να τα καταλάβουμε».

George Clooney Denies $35M ‘Wolfs’ Salaries for Him, Brad Pitt: “It’s Bad If That’s What People Think” https://t.co/BOhU9tH3iq — The Hollywood Reporter (@THR) September 1, 2024

«Κι εσείς είστε όλοι μέσα σε αυτό», πρόσθεσε. «Είμαστε όλοι σε αυτή τη βιομηχανία, και προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας μετά το Covid και όλα τα σχετικά, και έτσι υπάρχουν κάποιες αναποδιές στην πορεία. Είναι βέβαια κρίμα, αλλά από την άλλη πλευρά, πολύς κόσμος θα δει την ταινία και θα βγει σε μερικές εκατοντάδες αίθουσες, οπότε θα κυκλοφορήσει. Αλλά ναι, θα ήταν ωραίο αν είχαμε μια ευρεία κυκλοφορία». Ο Κλούνεϊ μίλησε στο παρελθόν για τον εαυτό του και τον Πιτ που επέστρεψαν μέρος των μισθών τους πέρυσι στο Deadline, λέγοντας: «Ο Μπραντ και εγώ συμφωνήσαμε να κάνουμε αυτή την ταινία και επιστρέψαμε χρήματα για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια κινηματογραφική κυκλοφορία. Εκείνη την εποχή, αυτό δεν ήταν τόσο δημοφιλής άποψη όσο έχει γίνει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τώρα».

Το «Wolfs» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Κλούνεϊ και ο Πιτ θα βρεθούν μαζί στην οθόνη μετά από 16 χρόνια, από το «Burn After Reading» του 2008. Στο έργο υποδύονται τους «καθαριστές» που προσλαμβάνονται για να καλύψουν εγκλήματα, οι οποίοι έρχονται απρόθυμα σε επαφή όταν καλούνται στην ίδια αποστολή. Η ταινία «Wolfs» θα βγει στις αίθουσες στις 20 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη για streaming μια εβδομάδα αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, στο AppleTV+.