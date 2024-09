Αντζελίνα Τζολί τραγούδι: Γιατί η ηθοποιός το “άφησε στην άκρη”

Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε ότι σταμάτησε να τραγουδά εξαιτίας ενός πρώην συντρόφου της. Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι είχε σταματήσει, πριν από τη νέα της ταινία «Maria» επειδή ένας από τους πρώην της επέκρινε τη φωνή της. «Ήταν μια εξωσωματική εμπειρία γιατί δεν τραγουδάω», είπε η Τζολί. «Είχα κάποιον στη ζωή μου που δεν ήταν καλός μαζί μου όσον αφορά το τραγούδι. Ήταν μια σχέση στην οποία βρισκόμουν. Και έτσι υπέθεσα ότι δεν μπορούσα πραγματικά να τραγουδήσω». «Είχα φοιτήσει σε σχολή θεάτρου, οπότε ήταν περίεργο που αυτό με επηρέασε», συνέχισε. «Απλά προσαρμόστηκα κατά κάποιον τρόπο στη γνώμη αυτού του ατόμου. Έτσι χρειάστηκε να ξεπεράσω πολλά πράγματα για να αρχίσω να τραγουδάω». Στους πρώην της Τζολί περιλαμβάνονται οι πρώην σύζυγοί της, Τζόνι Λι Μίλερ, Μπίλι Μπομπ Θόρτον και Μπραντ Πιτ. Ήταν παντρεμένη με τον Μίλερ από το 1996 έως το 1999. Ο γάμος της με τον Θόρτον διήρκεσε από το 2000 έως το 2003. Τέλος, η σχέση της Τζολί με τον Πιτ ξεκίνησε το 2005, όταν ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith». Παντρεύτηκαν το 2014, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα μετά από έναν φερόμενο βίαιο καυγά σε αεροπλάνο.

Angelina Jolie says she stopped singing because of one of her exes: ‘Not kind to me’ https://t.co/CBVcQjeaU9 pic.twitter.com/PD2nRY8WEE

— New York Post (@nypost) September 1, 2024