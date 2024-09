Ρίτσαρντ Γκιρ – Τζούλια Ρόμπερτς: Αναμνήσεις από το θρυλικό Pretty Woman

Ήταν μια ταινία που εδραίωσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ ως έναν από τους πιο γοητευτικούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, αλλά ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει πολύ καιρό να δει το «Pretty Woman». Ο σταρ μίλησε σε ένα masterclass στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή για την τέχνη του κινηματογράφου μέσω της υποκριτικής, του σεναρίου, του φωτισμού, της μουσικής και της μεταγλώττισης. Κάποια στιγμή, προβλήθηκε μια σκηνή από την επιτυχημένη ρομαντική κωμωδία του 1990, όπου ο χαρακτήρας του Γκιρ, ο Έντουαρντ, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, παίζει στο πιάνο όταν μπαίνει η εργάτρια του σεξ, Βίβιαν, (Τζούλια Ρόμπερτς). Ακολουθεί μια καυτή σκηνή με τον Έντουαρντ να γδύνει τη Βίβιαν και να την βάζει πάνω στο πιάνο, ψηλαφώντας το στήθος της.

«Εννοώ, δεν υπάρχει χημεία», αστειεύτηκε ο ηθοποιός, προκαλώντας τα γέλια του κοινού. «Αυτός ο ηθοποιός και αυτή η ηθοποιός προφανώς δεν είχαν καμία χημεία μεταξύ τους… Έχω πολύ καιρό να το δω αυτό. Αυτή είναι μια σέξι σκηνή». Αλλά παρά τις σπίθες, ακόμη και ο Γκιρ εξομολογήθηκε ότι πιστεύει ότι ο χαρακτήρας του ήταν δεν ήταν καθόλου καλογραμμένος: «Ήταν βασικά ένα κοστούμι και ένα καλό κούρεμα», είπε.

