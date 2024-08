Γουινόνα Ράιντερ: Η σεξουαλική παρενόχληση στην αρχή της καριέρας της, τα αποτυχημένα ραντεβού και ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

Η Γουινόνα Ράιντερ μίλησε για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η Χολιγουντιανή ηθοποιός μίλησε στο Esquire και αρχικά, ανέφερε: «Είχα μερικές δύσκολες εμπειρίες με μερικούς ανθρώπους που με παρενοχλούσαν κατάφωρα σεξουαλικά». Όπως ανέφερε, αυτά γίνονταν ενώ ήταν 20 χρονών και βρισκόταν στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής. «Μετά συνέβη ξανά στα 30 μου. Δεν ήταν επίθεση. Αλλά ήταν πολύ ακατάλληλο και άγριο», δήλωσε. Εξήγησε μάλιστα, πως η προσωπική της εμπειρία όσο μικρή κι αν ήταν, την έκανε να «καταλάβει πραγματικά» τι έχουν περάσει τα θύματα. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως ήταν τυχερή που αυτό το πράγμα δεν της συνέβαινε συνεχώς. «Ήμουν τυχερή γιατί ήμουν γνωστή, οπότε δεν συνέβαινε τόσο πολύ όσο θα συνέβαινε αν ήμουν μία ακόμα ηθοποιός που αγωνιζόταν για το μέλλον της. Αλλά θυμάμαι να έχω αυτό το συναίσθημα στο μυαλό μου “διαπραγματεύσου και σκέψου τι θα συμβεί αν πεις κάτι λάθος”», αναφέρει.

Εκτός από τη σεξουαλική παρενόχληση, που βίωσε, η Ράιντερ μίλησε επίσης για το πόσο δύσκολο ήταν να βγαίνει ραντεβού όταν ήταν νεότερη, ειδικά μετά την επιτυχία στο Χόλιγουντ. «Πήγαινα στην τουαλέτα και βγαίνοντας θα άκουγα τον συνοδό μου να λέει “θα σκοράρω με τη Γουινόνα Ράιντερ”. Ήμουν συντετριμμένη. Όχι μόνο γιατί πίστευα ότι είχαμε μια γνήσια σχέση, αλλά γιατί σκεφτόμουν μέσα μου “αυτή είναι η ζωή μου; Δεν πρόκειται να συναντήσω ποτέ κάποιον που θα θέλει να με γνωρίσει βάσει της συνομιλίας μας και όχι της φήμης μου;», τόνισε.

Τέλος, μίλησε για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και το γεγονός ότι είχε μπει στη «μαύρη λίστα» από την εταιρεία παραγωγής του, Miramax. «Τη μία φορά που έπρεπε να συναντήσω τον Γουάινσταϊν, πήγα στο γραφείο της Miramax και του άπλωσα το χέρι μου, εκείνος το έσφιξε, κάθισα στον καναπέ, κάναμε μια συζήτηση κι έφυγα. Και μετά άκουσα ένα ουρλιαχτό από τον μάνατζερ να λέει “τι σκα** του έκανες;” και ήμουν σαν “τι; Τον προσέβαλα επειδή του άπλβσα το χέρι μου;”», αναρωτήθηκε. Τέλος, ανέφερε πως δεν είναι σίγουρη τι ήταν ακριβώς αυτό που είχε ενοχλήσει τον Γουάινσταϊν, όμως πλέον καταλαβαίνει. «Νομίζω ότι ξέρω πάνω κάτω τι έφταιγε», λέει αναφερόμενη ίσως στο ότι δεν ήταν τόσο διαχυτική.

Winona Ryder Just Candidly Opened Up About Her Career Lows — Including Harvey Weinstein, Sexual Harassment, And Her Shoplifting Scandal https://t.co/5sj4R7TF9a

— BuzzFeed (@BuzzFeed) August 30, 2024