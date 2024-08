«Who Killed Diana?»: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τον θάνατο της Νταϊάνα

Ενόψει της επετείου της τραγωδίας στο Παρίσι, ετοιμάζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η EverWonder Studio, η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον πρώην πρόεδρο των Time Studios, Ίαν Ορέφις, και υποστηρίζεται από την RedBird IMI του Τζεφ Ζούκερ, συνεργάζεται με την Empress Films της Έμμα Κούπερ, την εταιρεία πίσω από τα ντοκιμαντέρ του Netflix, «Depp vs. Heard» και «The Mystery of Marilyn Monroe», για μια σειρά τριών επεισοδίων. Η σειρά «Who Killed Diana?» θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου της πριγκίπισσας της Ουαλίας στις 31 Αυγούστου 1997. Θα περιλαμβάνει σπάνιες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πρώτες συνεντεύξεις με διάφορες βασικές πηγές που συνδέονται με το ατύχημα που προκάλεσε τον θάνατο της Νταϊάνα. Θα ρίξει νέο φως στην υπόθεση που απασχόλησε τον κόσμο για δεκαετίες. Η Κούπερ θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Η EverWonder χρηματοδοτεί και θα αναπτύξει και θα κάνει την παραγωγή με την Empress πριν οι δύο εταιρείες την προωθήσουν σε δίκτυα και streamers. Είναι το πρώτο από ένα ευρύτερο franchise μεταξύ της EverWonder και της Empress, η οποία ήταν επίσης πίσω από το « Who Killed Jill Dando?» του Netflix. Το σκέλος θα εξετάζει τους συγκλονιστικούς θανάτους εμβληματικών προσωπικοτήτων, ελπίζοντας να αποκαλύψει νέες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στους αξιοσημείωτους θανάτους, εξετάζοντας παράλληλα τις ανθρώπινες ιστορίες και το ιστορικό πλαίσιο που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των υποθέσεων.

«Η Έμμα και η Empress Films θέτουν έναν υψηλό πήχη για την κάλυψη αινιγματικών γεγονότων μέσω πρωτοφανούς πρόσβασης και κορυφαίας αφήγησης», δήλωσε ο Τζον Άντλερ, επικεφαλής του Talent & Content Development στην EverWonder. «Και οι δύο πιστεύουμε ότι η προσέγγιση και η πρόσβαση είναι το παν. Αυτό το νέο franchise δεν θα επανεξετάζει απλώς τους θανάτους διάσημων προσωπικοτήτων, αλλά θα προωθεί ενεργά την ιστορία με νέες φωνές και φρέσκια ματιά σε συναρπαστικές και περίπλοκες λεπτομέρειες». «Η διερεύνηση θρυλικών γυναικών μέσω ερευνητικών δημοσιογραφικών ντοκιμαντέρ είναι ένα πάθος μου», πρόσθεσε η Έμμα Κούπερ. «Ακριβώς όπως κάναμε με το “Mystery of Marilyn Monroe”, πήραμε μια ιστορία που ο κόσμος νόμιζε ότι γνώριζε και αποκαλύψαμε κρυμμένες αλήθειες. Έχω δεσμευτεί να προσεγγίσω την ιστορία αυτής της αγαπημένης και εμβληματικής γυναίκας με νέες προοπτικές, νέες φωνές και πληροφορίες που δεν είχαν ειπωθεί μέχρι τώρα. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους συνεργάτες από τον Ίαν, τον Τζον και ολόκληρη την ομάδα της Everworder, οι οποίοι έχουν γίνει πραγματικοί συνεργάτες».