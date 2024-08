Oasis επανένωση: To θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει

To θρυλικό συγκρότημα Oasis επιστρέφει με μία περιοδεία. Οι αδερφοί Γκάλαχερ άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και υπέγραψαν συμφωνία ύψους 58 εκατ. ευρώ για να εμφανιστούν ξανά μαζί επί σκηνής. Ξεκινώντας με δύο μεγάλες συναυλίες στο Κάρντιφ και το Μάντσεστερ, το καλοκαίρι του 2025, οι Oasis ετοιμάζονται μετά από 15 χρόνια να καθηλώσουν ξανά το κοινό τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν, το συγκρότημα θα εμφανιστεί για 4 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ, 4 στο Μάντσεστερ, ενώ ακολουθούν συναυλίες στην Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το τεράστιο ποσό των 58 εκατ. ευρώ έπεισε τους αδελφούς να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή, 15 χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

OASIS TOUR – SUMMER 2025!!!

The Gallagher brothers will make their highly anticipated comeback next year playing a number of dates across the UK including London’s Wembley Stadium and Heaton Park in their hometown of Manchester

Tickets on sale Saturday pic.twitter.com/n3N79zPc33

— Mainly Oasis (@mainlyoasis) August 27, 2024