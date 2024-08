Το μήνυμα του Στίβεν Μπάλντουιν για τη γέννηση του γιου της Χέιλι με τον Τζάστιν Μπίμπερ

Ο πατέρας της Χέιλι Μπίμπερ, Στίβεν Μπάλντουιν συνεχάρη την ίδια και τον Τζάστιν Μπίμπερ για τη γέννηση του γιου τους. Το μοντέλο έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Τζακ Μπλουζ, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής.Το ζευγάρι έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο Τζάστιν Μπίμπερ ανάρτησε ένα στιγμιότυπο με το πατουσάκι του μωρού.

Κάτω από αυτό έγραψε: «Καλώς ήρθες σπίτι, Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ». Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημοσίευσε τη φωτογραφία σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

O πατέρας της και διάσημος παραγωγός ταινιών του Χόλιγουντ, Στίβεν Μπάλντουιν έκανε μια ανάρτηση στο Twitter για να ευχηθεί για τον εγγονό του. «Αμήν. Συγχαρηρήρια σε εσάς και εύχομαι ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί την οικογένειά μας», έγραψε.

Amen 🙏🏽 Congratulations to you and may God continue to bless our family. https://t.co/IZI9GaCywE

— Stephen Baldwin (@StephenBaldwin7) August 24, 2024