Δεν θα θανατωθεί ο σκύλος του για να ταφεί μαζί του, παρά την επιθυμία του ηθοποιού

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, η οικογένεια του Αλέν Ντελόν δεν θα πραγματοποιήσει την τελευταία επιθυμία του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος ζήτησε να ταφεί με τον σκύλο του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός ζήτησε το βελγικό μαλινουά «να κοιμηθεί και να τοποθετηθεί στον τάφο του, στο νεκροταφείο του σπιτιού του στο χωριό Douchy». Η επιθυμία του Αλέν Ντελόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο 10 ετών Λούμπο, που υιοθετήθηκε από ένα καταφύγιο από τον Ντελόν το 2014, είναι υγιέστατος.

