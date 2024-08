Το μούσι του πρίγκιπα Ουίλιαμ γίνεται viral

Το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκαν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μαζί με άλλους celebrities για να ευχαριστήσουν τους Βρετανούς αθλητές, που συμμετείχαν στους Αγώνες του Παρισιού. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας και μέσα σε 24 ώρες απέσπασε περισσότερα από 450.000 likes στο Instagram και σχεδόν 4.000 σχόλια. Όμως, οι περισσότεροι χρήστες δεν σχολιάζουν τις επιτυχίες των Βρετανών αθλητών στους Αγώνες, οι οποίοι κατέκτησαν συνολικά 65 μετάλλια, αλλά τη νέα εμφάνιση του διαδόχου του θρόνου. Στο βίντεο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε στο πλευρό της Κέιτ Μίντλετον με μπλούζα που φέρει το σήμα της ολυμπιακής βρετανικής ομάδας και, όπως φαίνεται, έχει αφήσει γένια. Η νέα εικόνα του πρωτότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου με γένια είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη αφού η τελευταία φορά που ο 42χρονος εμφανίστηκε αξύριστος ήταν πριν τα Χριστούγεννα του 2008.

Πάντως, οι χρήστες στα social media έδειξαν πως «εγκρίνουν» ομόφωνα το μούσι του πρίγκιπα Ουίλιαμ αφού τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. «Πρίγκιπα δείχνεις χαλαρός με το μούσι σου», «Η Αικατερίνη φαίνεται πιο όμορφη από ποτέ και ο Ουίλιαμ “τα σπάει”με τα γένια», «Το μούσι του πηγαίνει», «Σε παρακαλώ κράτησε το μούσι σου υψηλότατε», «Αυτή δείχνει πιο όμορφη από ποτέ. Μου αρέσει το μούσι του Ουίλιαμ», «Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι όμορφος με το μούσι. Πραγματικά του ταιριάζει», γράφουν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες στα social media για το μούσι του Βρετανού πρίγκιπα. Είναι πολύ πιθανό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να άφησε μούσι επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διακοπές μαζί με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρια παιδιά τους.Ο μελλοντικός βασιλιάς δεν προβλέπεται να πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση μέσα στον Αύγουστο καθώς χαλαρώνει με την οικογένειά του στην εξοχική τους κατοικία Άνμερ Χολ, στο Νόρφολκ. Μετά τα μέσα Αυγούστου η οικογένεια θα συνεχίσει τις διακοπές της στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, όπου ήδη βρίσκονται ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι πάντα καλοντυμένος και ξυρισμένος, για αυτό τον λόγο η πρόσφατη εμφάνισή του με μούσι σχολιάστηκε – όχι αρνητικά – στα social media αλλά και στον βρετανικό Τύπο. Η τελευταία φορά που ο μελλοντικός βασιλιάς της Γηραιάς Αλβιώνας είχε εμφανιστεί με μούσι ήταν το μακρινό 2008, λίγες μέρες πριν και μετά τα Χριστούγεννα. Το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο δεν αφήνει περιθώρια στους γαλαζοαίματους για χαλαρές εμφανίσεις με γένια. Όμως, ο πρίγκιπας Κάρολος είχε εμφανιστεί για λίγο με μούσι το 1976. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ζητήσει από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να ξυρίσει το μούσι του πριν την θητεία στον Στρατό. Τα γενιά ήταν απαγορευμένα για όσους υπηρετούσαν στον βρετανικό Στρατό μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, όταν οι κανόνες χαλάρωσαν και πλέον επιτρέπεται το μούσι και το μουστάκι, αρκεί να είναι περιποιημένα και να έχουν καθημερινή φροντίδα.

Ο πρίγκιπας Χάρι στο βιβλίο του με τίτλο «Spare» (Εφεδρικός), που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο, αναφέρει πως δεν ήθελε να ξυρίσει το μούσι του πριν τον γάμο του με τη Μέγκαν Μαρκλ, τον Μάιο του 2018. Έτσι, ζήτησε από την βασίλισσα Ελισάβετ την άδεια να πάει στην γαμήλια τελετή αξύριστος και εκείνη το επέτρεψε. Όταν το έμαθε ο Ουίλιαμ έγινε έξαλλος με τον μικρότερο αδελφό του και είπε στον Χάρι: «Την έφερες σε άβολη θέση Χάρολντ. Δεν είχε άλλη επιλογή, παρά να σου πει “ναι”». Σύμφωνα με τον πρίγκιπα Χάρι, ο καυγάς με τον Ουίλιαμ για το μούσι του συνεχίστηκε τηλεφωνικά επί μία εβδομάδα. Όταν ο Ουίλιαμ διέταξε τον Χάρι να το ξυρίσει εκείνος τον ρώτησε γιατί αυτός «ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το θέμα». Τότε, ο μεγαλύτερος αδελφός του, τού αποκάλυψε πως το κάνει επειδή στον ίδιο δεν είχε επιτραπεί να κρατήσει το δικό του μούσι.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!

Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!

Here’s to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 11, 2024